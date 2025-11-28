「腰痛は揉んでも治らない」触れないインナーマッスルの刺激法と赤ちゃんもやってる“腹横筋”の鍛え方

「腰痛に悩む人が減らないのは“腰の後ろ”ばかりを治療しているからです。しかし腰を支える筋肉のほとんどは直接触れません」

こう話すのはプロのアスリートのボディメンテナンスにも関わる、アスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長だ。

今や国民病ともいわれる腰痛。

痛みを予防したり治すためには、腰を支えている筋肉の構造を理解し、必要な筋肉を鍛えることが何よりも大事だという。

腰痛に効く筋肉のほぐし方と毎晩お風呂でできる呼吸を意識した筋トレを教えてもらった。

背中を治療しても治らない

「腰痛」と聞くと、みなさんはどこに炎症が起きていると想像しますか？

多くの人は背中の腰あたりと考えて、その周辺を揉んだり、湿布を貼って安静に過ごそうとするのではないだろうか。

しかし、腰痛の原因となっている筋肉は直接触れることができないものが多く、表面を揉んでも症状は緩和するかもしれないが、根本的な治療にはなっていないと高林院長は話す。

「腰痛は英語で『back pain』と言うように、背中の広範囲を揉んで治療する傾向にありますが、これでは腰痛は治りません。

背中の筋肉は『広背筋』といい、肩関節を動かす筋肉です。広背筋は表面にあるので触れますが、ここをいくら揉んでも肩の動きしか良くなりません。

一方、前にかがんだり、後ろに反ったりするときに機能する筋肉は『腸腰筋』です。腸腰筋は、腰の骨と大腿骨を結ぶ筋肉の総称で、内臓と脊椎の間にあるので触ることはできません。

また、姿勢を保つ役割を担う『腹横筋』は、わき腹の最も深層にある筋肉で、こちらも触診はできません」

腹横筋に痛みがある時はコルセットをして安静にするよう指導されることから、「コルセット筋」とも呼ばれている。

腸腰筋も腹横筋も直接触れないなら、どういった治療法があるのか？

実は、ある特定の箇所を指でグッと押すと筋肉が刺激され、痛みを和らげることができると高林院長は話す。

前かがみが痛かったり、足が上がらない時は腸腰筋を刺激する。

「腸腰筋は、両足の付け根にある鼠径部の裏を通っています。ちょうど真ん中の一点を親指で押すと痛みが和らぎます」

腹横筋は“わき腹プッシュ”

腰を後ろに反るのが痛い時は腹横筋を両脇から刺激する。

「腹横筋を刺激したい時は左右のわき腹に親指の腹を当てて、痛いぐらいの強さで5秒押し続けます。刺激を与えることで筋肉が動くようになり、腰痛が早く治ります。



また腰の可動域も広がるので、運動でのケガも減ります。腰の痛みがなくても毎日刺激することで腰痛やケガの予防になります。ストレッチの一種だと思って1日1回“わき腹プッシュ”をやってみてください」

プロのバレーボール選手などは最大限のパフォーマンスを出すために試合前に必ず“わき腹プッシュ”を実践しているという。

ところで、そもそも腰痛はなぜ起きるのか。

「腰が痛い原因は筋肉が働いていないからです。筋肉は使わないと衰えます。痛いとさらに動かさないので筋肉はますます衰えてしまいます」

高林院長によると、産後の妊婦が腰痛を訴えるのはまさに「腹横筋」の衰えが原因だという。

「腹横筋はお腹を凹ませる筋肉なので、10か月間お腹が大きいと腹横筋は衰えます。それが産後腰痛の原因です」

では忙しい妊婦が腹横筋を鍛え直すにはどうしたら良いのか。

それは赤ちゃんが“お座り”できるようになるためのトレーニングと同じだという。

赤ちゃんはなぜ腰が据わってお座りができるようになるのか。

「赤ちゃんはお母さんの乳首を顔に近付けると吸啜反射（きゅうてつはんしゃ）といって母乳を吸おうとします。吸うためには力が要るのでお腹を凹ます運動が必要です。これを繰り返すことで腹横筋が鍛えられ、お座りができるようになります」

ストロー飲みで鍛える

この理屈を応用すれば、ストローで吸うことで腹横筋が鍛えられる。

水やお茶でも良いが、ある程度の固さがあるミルクシェイクなどを吸うとより効果があるという。

また、お風呂タイムにできるお腹を凹ますトレーニングもある。

「産後の腰痛に悩む女性には、お風呂の中でお腹を膨らませたり凹ます運動を勧めています。腹横筋が衰えているとお腹を凹ますのが難しいので、水圧を利用してトレーニングすると比較的楽にできます」

最近は若者でも、ストローで冷たいミルクシェイクが吸えなかったり、ラーメンがすすれないなど“吸う力”の低下が問題になっているという。

筋肉は使い過ぎても、使わなくても衰えてしまうもの。

「わき腹プッシュ」で腰痛を予防し、「ストロー飲み」や「お風呂トレーニング」で腰回りの筋肉を鍛える。

日々のちょっとした努力で体の不調は防げるのかもしれない。

高林孝光(たかばやし・たかみつ) アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。1978年東京都生まれ。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。雪印メグミルクの「かんたん骨（コツ）体操」の考案・指導者。主な著書に「身長は伸びる！」（自由国民社）、「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）などがある。