CNN

香港（CNN）香港北部の高層住宅群で26日に発生した大規模火災による死者は27日までに83人になった。依然として多くの人が行方不明となっている。

現地の公共放送RTHKは消防当局の話として、男性1人が16階から救出されたと報じた。

香港政府トップの李家超行政長官は27日夜の記者会見で、火災は基本的に制御下にあると説明した。

現場は公営の高層住宅8棟が立つ区画で、うち7棟が燃えた。いずれも少なくとも31階あり、計約2000戸が入っている。香港の最新の国勢調査によると住民の数は4000人を超え、その多くが65歳以上の高齢者。

消火活動を統括するデレク・アームストロング・チャン副部長は現地時間28日未明、建物の中に入り、全戸をあたって逃げ遅れている人がいないか確認する作業を同日午前9時までに完了させると明らかにした。

当局によると、これまでに負傷者は100人を超え、この中には消防士11人も含まれる。

火災が発生した建物では修繕工事が行われており、竹の足場が組まれるなどしていた。警察当局はこの火災に関連して過失致死の疑いで男3人を拘束したと発表している。

警察によると、今回の火災では住宅の窓の一部に、建設会社の名が入った可燃性のポリスチレンボードが貼られていたという。当局は、防護ネットやキャンバスシート、プラスチックカバーなど、建物で発見されたその他の建築資材も安全基準を満たしていなかったとみている。