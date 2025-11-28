広島・坂倉将吾捕手（２７）が２７日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１０００万減の１億４０００万円でサインした。プロ９年目で初のダウン査定も、「いいシーズンだったとは言えない。異論はない」と納得の表情を浮かべた。（金額は推定）

今季は春季キャンプ中の３月上旬に負った右手中指骨折の影響もあり、開幕は２軍スタート。４月下旬に１軍復帰を果たすも、１０４試合で打率・２３８、５本塁打、３７打点、盗塁阻止率は・１８１と攻守に精彩を欠くシーズンとなった。

不完全燃焼に終わった１年を、「良かったと思えるところがなかった。自分の実力のなさを痛感したなという感じ」と厳しい表情で総括。「すごく苦しかったというのが僕の率直な意見」と胸の内を明かした。

今秋は３年ぶりに秋季キャンプに参加。「純粋に野球を楽しくやってうまくなるということだけを思ってやっていました」と若鯉と汗を流した。回転をテーマに改革に乗り出した打撃については、「まだまだ開幕まで時間があるので、オフの取り組みを含めていいものが身に付けば」と秋につかんだ感覚を忘れないように、今後もバットを振り込んでいく。

来季は自身にとって節目となる１０年目のシーズン。順調にいけば、国内ＦＡ権も取得予定だ。来季の目標を問われると、「キャリアハイを目指したい」と宣言。「本当、今年１年良くなかったので、そこをやり返したい、巻き返したいというのが一番。野球というスポーツを楽しみながらどんどんうまくなって成長していきたい」と反攻を誓った。背番号３１が先頭に立ってチームを引っ張っていく。