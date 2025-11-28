その“座り方”が腰痛の原因かも。腰に負担がかからない座り姿勢とお尻を鍛える2つの簡単な筋トレ法

寒くなると腰痛に悩む人が増えるのはなぜだろう。

血流が悪くなり、筋肉が硬くなるのは想像できるが、それ以外にも無意識にやっている日常的な動作が腰に大きな負担をかけているというのだ。

冬に増えるぎっくり腰や慢性的な腰痛の原因について、プロのアスリートも指導するアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長に話を聞いた。

足を伸ばした「長座」に注意！

寒くなると活躍するのがホットカーペットやこたつ、床暖房ではないか。

カーペットの上に足を伸ばして座り、携帯をいじったりテレビを見ながらくつろぐ時間が増えそうだが、実はその何気ない座り方に腰痛の原因が潜んでいると高林院長は話す。

「腰痛で悩む患者約100人を対象に『家でどういう座り方をしていたか？』の調査をしたら、約6割の人が同じ座り方をしていました。

冬になると多くの人は両足を伸ばす『長座』の姿勢でこたつやホットカーペットに長時間座っていることがあります。この長座の姿勢が、腰にかなりの負担をかけています」

高林院長によると、長座の姿勢は、立って前かがみになっている体勢と同じだという。

「腰の筋肉は前かがみになると働かなくなる性質があります。そのためお尻の筋肉で姿勢を支えなくてはいけませんが、日本人は日ごろから座っている時間が長いため、お尻の筋肉が衰えている人が多いです。



お尻の筋肉が弱っていると負担は全部腰回りに来ます。これが腰痛の原因です。長座は前かがみと同じ姿勢なので、この状態を長時間続ければ同じように腰痛を引き起こすことになります」

ではどのような姿勢で座るのが良いのか。

「床に座る時は、片方の足を曲げて座ると腰痛を予防できます。



両足を伸ばしていると腰の筋肉は常に緊張状態にあります。片方の足を曲げたり、あぐらをかくと、腰回りの筋肉が緩みます」

片足を曲げて座る

高林院長によると、長座をやめただけで腰痛が改善した患者も多くいると言う。

「こたつやホットカーペットだけでなく、布団の中で両足を伸ばして座り、本を読んだり携帯をいじるのもダメです。こうしたクセを見直すだけでも腰への負担はだいぶ減ります」

しかし、そもそもなぜ座っているだけで腰痛が起きるのか。

それはお尻の筋肉である「大殿筋」と深い関係があるという。

「われわれは座っている時、腰の筋肉と大殿筋を使って姿勢を保っています。



腰の筋肉を50％、大殿筋を50％使えていたら、負荷を均等に分散することができるので腰痛は起きにくいです。



しかし日本人は『世界一座る時間が長い国民』とも言われていて、大殿筋が衰えている人が多く、50％を支えられていません。大殿筋で支えられない分は腰への負担となります」

つまり、大殿筋が弱り、お尻で30％しか支えられなくなると、座った時の腰への負担は70％に増えてしまうのだ。

これが腰痛の主な原因だという。

大殿筋の衰えは、高齢者に限らず、30〜40代の女性もすでに始まっている。

「『最近お尻が垂れてきた』と思っている人は要注意です。ここから紹介する大殿筋のトレーニングをやってみてください」

大殿筋を鍛えることは、腰痛予防に加えて、ヒップアップの効果も期待できるので、日中でも寝る前でもいつでも良いので、次の2つの筋トレに挑戦してみよう。

「脚上げ」と「後ろ歩き」

（１）脚上げ

床やベッドにうつ伏せになり、膝を30度程曲げて片脚ずつ30回上げ下ろしする。

「大殿筋は股関節が15度以上伸展された時に働く筋肉です。うつ伏せになり、膝を30度程曲げて片脚ずつ30回上げ下ろしをします。



脚を伸ばしたままやるとハムストリングス（もも裏の筋肉）にも負荷がかかるので、膝を曲げることで大殿筋だけを鍛えることができます」

（２）後ろ歩き

大殿筋は股関節が15度以上伸展しないと働かないため、普通に歩いているだけではあまり効果がないが、「後ろ歩き」をすれば鍛えられるという。

「後ろ歩きをすると、お尻が15度以上後ろに引き上がるので筋肉が付きます。ランニングやスクワットなどハードなトレーニングをしなくても、後ろ歩きだけでも鍛えられるんです。



筋トレで大事なのは回数でも負荷でもなく『角度』です。角度が正しくないとせっかく筋トレをしても効果はありません。



トレーニングをする時は常に『角度』を意識しましょう」

「腰の捻り」も注意

最後に、雪かきや浴槽洗いなどで起きる「腰の捻り」にも注意してほしいと高林院長は話す。

「腰椎は骨の仕組み上、前後、左右の動きは大丈夫ですが、捻ると関節同士がぶつかって炎症を起こします。そのため、捻る動作を繰り返すと腰痛が起きます。



雪かきはまさにこの動作の繰り返しです。足を固定したまま上半身をかがめたり捻ったりして作業を行うため腰に大きな負担がかかります。



少しでも負担を減らすためには、上半身だけを捻るのではなく、足も一緒に同じ方向に動かして作業するといいでしょう」

この動作は床に置いてある荷物を持ち上げて横に移動する時も同じだ。

なるべく体の向きにあわせて足も一緒に動かすよう意識すれば腰への負担は軽くなる。

腰痛は、「座り方」「体の使い方」「角度を意識した筋トレ」で予防できそうだ。

それでも痛みが出てしまった時は、椎間板ヘルニアや坐骨神経痛など専門的な治療が必要なこともあるので、医師に相談しよう。

高林孝光(たかばやし・たかみつ) アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。1978年東京都生まれ。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。雪印メグミルクの「かんたん骨（コツ）体操」の考案・指導者。主な著書に「身長は伸びる！」（自由国民社）、「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）などがある。