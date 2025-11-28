球団幹部が予測「複数ある弱みを改善する為に…」

米スポーツ局「ESPN」のジェシー・ロジャース記者は26日（日本時間27日）、MLB球団幹部の話を総括し、オフシーズンの動きを予測。ドジャースは、タイラー・グラスノー投手がトレードの駒になるかもしれないと語った球団幹部がいるという。

「スクーバル以外で冬のトップトレード候補は誰か？」というアンケートには10人の幹部が投票。グラスノーに投票した幹部はいなかったものの、「ある回答者は『大穴としてタイラー・グラスノー』と答えた」と伝えられている。「複数ある弱みを改善する為にグラスノーはトレード要員として使えると思う」と回答したという。

グラスノーは、2023年オフにレイズからトレードで入団。5年1億3650万ドル（約212億9400万円）の契約を結んでいた。ドジャースは今オフ、救援陣や外野手で主力級の選手を加えたいところだ。

来季は大谷翔平投手が開幕からローテーションに入り、佐々木朗希投手の先発復帰が成功すれば、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、エメット・シーハン投手らでローテーションを回していくことが可能という見立てだ。（Full-Count編集部）