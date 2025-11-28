アーセナルの下部組織に在籍する15歳MFマックス・ダウマン

イングランド1部アーセナルの下部組織に在籍している15歳が、U-19世代の試合で衝撃のゴールを決めて話題となっている。

SNS上では「未来のバロンドール！」との声もあがった。

驚きのゴールを決めたのは、アーセナルで期待を集める15歳のマックス・ダウマン。ゴールキックのこぼれ球を拾ったアーセナルは、右サイドで縦パスを入れると、これをダウマンが受ける。ゴールから距離のある位置だったが、ダウマンは中央へカットイン。2人のDFをかわすと、さらにペナルティエリア内でカバーに来た3人目をルーレットで置き去りにする。

最終ラインの3人を無効化したダウマンだったが、さらに圧巻だったのはその直後。GKが飛び出してくるのを分かっていたかのようにチップキックでループシュートをゴールに決めて、独力でゴールを決めてしまったのだ。

このプレーには「未来のバロンドール！」「信じられない」「なんて子だ」「次世代のメッシを壊さないで！」「大人が子供を相手にしているみたいだ」「空想のようなゴール」「アーセナルの未来は明るい」「突き抜けている」「最高の才能」といったコメントが寄せられている。今月には15歳ながらUEFAチャンピオンズリーグデビューも飾っている逸材の今後にも注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）