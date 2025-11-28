「リピしたい」【カルディ】見つけたら即カゴ♡「マニア絶賛フード」をチェック

季節の新商品や珍しい食品など、ほかには無いユニークな品が魅力の【カルディ】。今回は、マニアが激推しする「フード・スイーツ」をピックアップしました。一度食べたらハマるかも！？ おすすめ商品を紹介するので、ぜひお店でチェックしてみてください。

鍋の季節にぴったり「極太春雨」

近年ブームになっている麻辣湯や寒い季節の定番・鍋の具材におすすめの「平太春雨」。通常の細い春雨とは違い、強いコシがありもちもちとした食感が楽しめるそう。春雨自体に味がないので、どんなスープにも合わせられるのが魅力。ごま豆乳やトマト系の濃厚なスープに合わせるとより美味しく食べられそう。鍋の具材がマンネリ化しがち……という方はぜひ試してみてください。お値段は、120g入りで\375（税込）です。

こんなの見たことない！「スイートポテトドリンク」

ユニークな商品を試したい方におすすめなのがこちらの「飲めるスイートポテト」です。@monmon.121さんによると、スイートポテトがそのままドリンクになっていて「とっても美味しい」「とっても芋」とのこと。そのまま飲んでもいいのですが、アイスなどのスイーツにちょい足しするとさらにおいしくなるとのこと。他店にはない珍しい商品なので、ぜひ試してみてください。

手軽さが魅力！「もちもちおこわ」

1人のお昼や、サッと済ませたい夕食にあると助かるのがお手軽フード。「芋栗おこわ」はいかがでしょう。1人分がパックになっていて、レンジで温めるだけで食べられるので忙しいときにぴったり。@monmon.121さんいわく「もちもちおこわ」でお芋や栗が小さくカットされて入っているそう。日持ちするのでストックしておくのもいいですね。お値段は\348（税込）です。

ちょっとした手土産にも◎「カルディのカステラ」

カルディで人気のもへじが出しているこちらの「珈琲かすてら」。@monmon.121さんによると「カルディオリジナルコーヒー」が使われた特別な1品だそう。しっかり茶色ですが、コーヒーはほんのり香る程度で、ふんわりしっとり「ほろ苦くて美味しい」とのこと。カットされていて個包装になっているのでシェアしやすいのがうれしいポイント。お茶菓子にも重宝します。\537（税込）で買えるので、見つけたらぜひGETしてみてください。

