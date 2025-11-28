庭先で保護された子猫と先住猫たちの初対面。威嚇とパンチが止まらない子猫へと、先住猫たちがとった対応とは──。

子猫と先住猫たちの顔合わせを捉えた動画は、公開後わずか11日で32万再生を達成するとともに、「先住猫達の大人の余裕が凄い」「みんなと仲良くなれます様に」との反響が殺到しています。

保護子猫・ゴエモンくん

南米・パラグアイにてたくさんの愛猫さんと暮らす日本人ご家族発の大人気YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』に投稿されたのは、保護子猫『ゴエモン』くんと先住猫たちの初対面時の様子を記録した動画です。

その日飼い主さんは、ご自宅の庭で顔面を負傷した茶白子猫・ゴエモンくんを保護したといいます。お顔の傷がすっかり癒え、ノミの駆除も完了したころ、先住猫さんたちと対面したというゴエモンくんでしたが……。

顔合わせの結果は……

動画前半には、飼い主さんに抱かれ、先住猫さんたちの部屋に入室するゴエモンくんの姿が。飼い主さんの腕を抜け出すようにして室内に降り立った次の瞬間、彼は周囲に集まった先住猫さんを威嚇し、鋭いパンチを繰り出したのだとか。

そんなゴエモンくんに対する先住猫さんたちの反応はさまざまで、コミュニケーションを試みる子がいれば、そっと見守る子もいたとのこと。なかにはゴエモンくんのパンチに驚き、威嚇が出てしまった子もいたようですが、誰も彼を攻撃しなかったのだそう。

受け継がれゆく“優しさの連鎖”

飼い主さん宅で暮らす猫ちゃんの多くは保護猫さんで、自身もまた先住猫さんたちにあたたかく受け入れてもらった経験を持つ子ばかり。その経験を繋ぐかのように、みんなが優しくゴエモンくんに接してくれたと飼い主さんは語ります。

この日はやんちゃな一面を覗かせたゴエモンくんでしたが、彼はきっと緊張していただけ。心を開くのも時間の問題で、すぐに先住猫さんたちと打ち解け、仲良く寄り添い合う姿を見せてくれることでしょう。

やんちゃな保護子猫・ゴエモンくんと先住猫さんたちの“初対面”を記録した動画には、「先住猫ちゃんたち、みんな優しいね。猫パンチされても、絶対にやり返さない。優しいお家が見つかってよかったね」「先住猫のみんな、優しいなあ。えらい」「先住猫達の大人の余裕が凄いな。一応、子猫を脅かせないように距離も保ってるし。ゴエモンの事を家族として迎えようとしてるのが伝わる」「ゴエモンちゃんみんなと仲良くなれます様に」との声が国内外から殺到しています。

53万ものチャンネル登録者数を誇る大人気YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』では、キュートな愛猫さんたちによる、にぎやかな日常がご覧いただけます。

