今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある2匹の猫ちゃん。飼い主さんがストレッチをしようと床に座ると、なぜか猫ちゃんたちが集まってきたとのこと。飼い主さんのストレッチタイムは、あっという間に猫タイムに変わってしまったようです。投稿はThreadsにて、2万回以上表示。いいね数は3000件を超えました。

【動画：ストレッチをしようと床に座ったら、ねこが集まってきて…『かわいすぎる光景』】

ストレッチしたくて床に座ったのに…

今回、Threadsに投稿したのは「7匹の猫たち The 7 cats」さん。

この日、飼い主さんはストレッチをしようと床の上に座ったそうです。すると、「待ってました！」と言わんばかりに飼っている猫ちゃんたちが膝の上に集合。そのまま、膝上に座り込んでしまったみたいです。

しっぽを左右に揺らしながら、ご機嫌な様子だった猫ちゃんたち。飼い主さんとしては身動きが取れず肝心のストレッチもできずじまいでしたが、その温かさに思わず笑顔がこぼれたのではないでしょうか。ある意味、ストレッチする以上に幸せな時間を過ごせたのかもしれません。それに、心の方は十分ストレッチできたことでしょう。

猫ちゃんたちのストレッチ妨害が羨ましい！との声も

ストレッチしようとしたら、猫ちゃんたちにジャマされてしまった飼い主さん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「Wしっぽパタパタがたまりません」「充分股関節のストレッチになってます」「こんな贅沢、全っ然「猫飼いあるある」じゃないですから」「なんとしあわせな風景」などの声が多く寄せられていました。中には羨ましいと思ったSNS民もいたようです。

きっと今日も飼い主さんのお膝は、猫ちゃんたちに占領されてストレッチどころではなくなっていることでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「7匹の猫たち The 7 cats」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。