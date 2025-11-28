有名インフルエンサーを姉に持つ、『今日好き』に出演したイケメン17歳・はるとが子役時代に培った演技を披露した。

【映像】イケメンに成長した爆モテ男子の現在の姿

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、話題沸騰中の“おひなさま”こと、ひな（長浜広奈）の妄想を恋愛ドラマとして映像化する企画が行われた。

愛くるしいワードセンスと独特の世界観を持つひな。そんなひなの夢は“恋愛ドラマの監督を務める”ことだ。ひなは番組スタッフに対し「自分の考えている理想の恋愛ドラマを作ってみたかったんです」とプレゼンした。

描くのは幼馴染の3人が織りなす切ない三角関係の胸キュンストーリー。キャストとして登場したのはいおうとはるとだ。何も知らない2人に、ひなが監督を務めることを伝えると、「ええ!?」「まじ？」と驚いていた。

はるとはこれまで交際経験こそ0人だが、告白された人数は6人というモテっぷりで、マクタン編でも、5人の女子から一目ぼれされた“爆モテ男子”としても話題となった。なお、はるとの姉は有名インフルエンサーの今井紗来で、はると自身もSNSで多くのフォロワーを抱えている。

撮影が開始されると、はるとは子役時代から演技経験があり、監督の指示に柔軟に対応。悔しがる表情や切ない表情などさすがの演技を見せ、スタジオからも「はるといいな！」との声が上がっていた。