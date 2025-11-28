福山雅治×大泉洋“最強バディ”が“最悪の2日間”に挑む 『ラストマン』映画＆スペシャルドラマ合同ティザー・トレーラー公開
俳優の福山雅治が主演、大泉洋が相棒役で共演し、TBS系日曜劇場として2023年4月期に放送された連続ドラマの続きを描く『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）、12月28日に放送される完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE/TRUTH』の合同ビジュアルと合同トレーラーが公開された。
【動画】福山雅治×大泉洋“最強バディ”が“最悪の2日間”に挑む
福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、映画とスペシャルドラマの両作品から豪華キャストが集結。ビジュアルは左右にスペシャルドラマと映画、それぞれのサブタイトルとゲストキャスト、そして連続ドラマからのレギュラーキャストが配置されている。そして中央の皆実と心太朗の間には、「最悪の二日間に、最強バディが挑む。」というキャッチコピーが添えられた。
スペシャルドラマでは身代金10億ドルを要求する前代未聞の爆破テロ事件、そして映画ではかつての皆実の恋人であり、世界中から狙われる天才エンジニアを巡る事件がぼっ発。スペシャルドラマと映画では、最強バディに立て続けに襲い掛かる2つの事件が描かれており、映画を観た後にスペシャルドラマで“もう1つの真実”を探るもよし、スペシャルドラマの後に映画を観て“その先の運命”を追うもよし。両作品を行き来することで、より一層楽しめる作品になっている。
合同トレーラーにも、福山＆大泉の最強バディはもちろんのこと、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、上川隆也ら連続ドラマからのラストマンチームの姿や、スペシャルドラマゲストの松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、そして映画ゲストの宮沢りえ、ロウン、月島琉衣、寛一郎などキャストが勢ぞろい。ストーリー、アクション、ユーモアすべてがスケールアップし、新たなステージへ突入する。
