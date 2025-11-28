チワワさんとお散歩をする飼い主さん。『正解が分からない』思わずそう呟いてしまう、チワワさんのこだわりが詰まった光景は記事執筆時点で77万回を超えて表示されており、1.7万件のいいね、そして共感の声が寄せられることとなりました。

Xアカウント『@nakkkkkan』に投稿されたのは、チワワの「いずも丸」くんのお姿。この日も、飼い主さんとともにお散歩を楽しんでいたといういずも丸くん。

歩道の端にある縁石の上を歩くのが日課だといういずも丸くんは、とっても器用にその細い道のりを歩いていくのだといいます。

こだわりに付き合う光景に反響

真っ直ぐ迷いなく歩みを進めるといういずも丸くん、対して…飼い主さんはいずも丸くんの隣を歩いてみたり、後を続くように縁石の上を歩いてみたり…。

『正解が分からない』という言葉の通り、いずも丸くんの周りをウロウロと悩みを含んだ足取りで歩いていたのだといいます。

その気持ちを感じ取ってか、どこか不思議そうに何度も飼い主さんを見上げたといういずも丸くん。

愛犬あるあるともいえるその微笑ましい光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に、多くの共感を呼ぶこととなったのでした。

この投稿には「うちの実家の犬が全く同じことします」「わかりますｗｗ」「後ろをついてこい！って感じかな笑」「かわいい」「ちゃんとついてきてって感じ」などのコメントが寄せられています。

保護犬男の子の日常が大人気

2021年10月2日、飼い主さんと運命の出会いを果たし、正式に家族になったといういずも丸くん。お散歩拒否はするものの、飼い主さんと過ごすお散歩時間は、もちろんいずも丸くんにとっても大切な時間。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしく幸せに暮らすいずも丸くんの日常は、たくさんの癒やしとチワワの魅力を発信し続けています。

