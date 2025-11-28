『さぁいくよ！』超大型犬と小型犬、2匹を同時にお散歩する3歳の女の子。一番の妹分だったはずがわんこたちを完全に従えているようで…？微笑ましい投稿は話題を集め、記事執筆時点で1.5万回再生を突破。「完璧にリラックスしてる」「わんこが大好きなのね」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：3歳の女の子が初めて超大型犬と小型犬を同時に散歩→小さな体で『完全に従える光景』】

超大型犬で暖をとる3歳の女の子♡

YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」では、4匹のわんことパパ、ママ、そして娘さんである「ろのちゃん」一家の暮らしが随時投稿されています。

一家が暮らす場所は自然豊かでのどかな山奥。冬の足音が聞こえてくるころ、3歳のろのちゃんは超大型犬グレートピレニーズの「シュシュ」ちゃんにぴったりくっつき暖をとっていたそう。モフモフの感触は温かくて最高ですよね。

ろのちゃんより1歳年上、4歳のシュシュちゃん。ろのちゃんが生まれたときからお世話に勤しんでいたため、本当の姉妹のような関係性に。ママがくっつくと嫌そうな顔をするときもあるのに、ろのちゃんがジタバタ暴れても優しく受け止めていたといいます。

2匹一緒！初めての散歩へ

そろそろ散歩の時間です。まずはドッグランで体を慣らすシュシュちゃんと、トイプードルの「ビビ」ちゃん。7歳のビビちゃんは一番お姉さんです。

いつもはシュシュちゃんかビビちゃん、どちらかとお散歩をしていたろのちゃんですが、今回は2匹一緒に歩くことにチャレンジするのだそう。超大型犬と小型犬、体格差のある2匹を小さなろのちゃんはリードすることができるのでしょうか…！？

堂々とした歩きっぷり…！

2本のリードをしっかりと持ち歩き出したろのちゃんはとっても順調な滑り出し。2匹を両隣に従え悠々と歩く姿は、3歳ながら大御所感たっぷりだったとか！シュシュちゃんが自分の前に出るとリードを引っ張り『NO！』とたしなめる場面も。

ろのちゃんの小さなアクションにもちゃんと反応し、歩みを緩めるシュシュちゃん。一番お姉さんのビビちゃんもふたりにペースを合わせるように歩いていたといいます。

体格差のある2匹を完全に従えるろのちゃんは、立派なお散歩マスターです…！お互いがお互いを思いやる日ごろの関係性がそのままお散歩にも現れたのでしょうね♡

3姉妹の微笑ましい姿には「ろのちゃんを守ってるね」「ご主人様だｗ」「シュシュちゃん、完璧にリラックスしてる」などの温かなコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」には、ろのちゃん一家の賑やかな日常が紹介されていますよ。ろのちゃんには弟わんこもいるようで…？たくさんのモフモフに癒されてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております