子どもに大人気の遊具「エアトラック」が無料で遊べる! 人権啓発イベントにボーネルンドのあそび場が登場＜12/6(土) 東京国際フォーラム＞
ボーネルンドは12月6日、東京国際フォーラムで開催される人権啓発イベント「ヒューマンライツ・フェスタ東京2025」に、子どもたちが自由に遊べるボーネルンドの移動式あそび場を出展する。
移動式あそび場が登場
「ヒューマンライツ・フェスタ東京2025」は、12月3日〜9日までの「障がい者週間」にあわせて実施する人権啓発イベント。ロビーギャラリーに設けられたボーネルンドの遊び場では、「エアトラック」「がれき遊びブロック」「マグ・フォーマー」など、家庭ではなかなか体験できないダイナミックな動きを楽しめる遊具を用意し、親子が一緒に夢中になって遊ぶ時間を提供する。
エアトラック
会場には、あそびのプロであるボーネルンドのプレイリーダーが常駐し、子ども一人ひとりの「おもしろそう」「やってみたい」という気持ちを引き出しながら、それぞれの特性に合わせたあそびをサポートする。
あそび場の利用時間は10:00〜16:00。対象は、0〜12歳の子ども(小学生以下)と保護者。利用料は無料。
