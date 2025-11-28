「前栽」はなんて読む？「ぜんさい」ではないけど似てる…！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「前栽」はなんて読む？

「前栽」という漢字を見たことはありますか？ 奈良県にある駅名で、答えは4文字です。 いったい、「前栽」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「せんざい」でした。 前栽駅は、奈良県天理市に位置している駅です。 駅のある天理市は、大阪や京都から1時間ほどの距離で、身近に古代の旧跡が往時のままに息づいています。 また、天理市の「市の木」にも指定されている「イチョウ」。 市内には約1,000本のイチョウの木が植えられており、通称「親里大路のイチョウ並木」は、紅葉の時期になると市内や県外からたくさんの人たちが訪れる関西で人気のビュースポットなのだとか。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『JR東日本』

