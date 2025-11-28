Photo: Adobe Stock

½¡¶µ¤ÎÂÐÎ©¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ó¤À
¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÎºÇ´ü

¥Þ¥Ï¥È¥Þ¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê1869¡Á1948Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î½¡¶µ²È¤Ç¤¢¤êÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¤ÇÃÏÊýÍ­ÎÏ¼Ô¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢¥¤¥ó¥É¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢ÆÈÎ©±¿Æ°¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î±ö¤ÎÀìÇäÀ©ÅÙ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¡Ö±ö¤Î¹Ô¿Ê¡×¤ä¥¤¥®¥ê¥¹À½ÉÊ¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÈóË½ÎÏ¡¦ÉÔÉþ½¾¡×¤ÎÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¥¤¥ó¥É¤ÎÆÈÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¹ñÎÏ¤¬¿ê¤¨¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÆÈÎ©¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µÅÌ¤È¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢1947Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤¬Ê¬Î¥¡¦ÆÈÎ©¡£¤³¤ÎÊ¬Îö»þ¤ËÊ¶Áè¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¬¡¢¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÏÃÇ¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤È¤ÎÍ»ÏÂ¤ËÈ¿È¯¤·¤¿²á·ã¤Ê¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µÅÌ¤Î¼ã¼Ô¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¤ë¡£¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¡ÖÈóË½ÎÏ¡¦ÉÔÉþ½¾¡×¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢¹õ¿Í²òÊü±¿Æ°¤Î»ØÆ³¼Ô¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¡¦¥­¥ó¥°ËÒ»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÁÛ¶¿

¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬Ì´¸«¤¿Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ¸³¶¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÎÊâ¤ß¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

º²¤Ï¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤Æ

Èà¤Î¡ÖÈóË½ÎÏ¡×¤È¡ÖÂ¿ÍÍÀ­¤ÎÂº½Å¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ï¡¢¸åÀ¤¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ë¡¼¥µ¡¼¡¦¥­¥ó¥°ËÒ»Õ¤Ï¡¢¹õ¿Í²òÊü±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î»×ÁÛ¤ò³Ø¤Ó¡¢ÈóË½ÎÏ¤Ë¤è¤ë¹³µÄ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥È¤ÈÆ®¤Ã¤¿¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥Þ¥ó¥Ç¥é¤â¡¢¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¿®Ç°¤Ë¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤·¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡£

Ê¬ÃÇ¤Î»þÂå¤Ë¶Á¤¯À¼

¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡¢¹ñ²È¤ä½¡¶µ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤¬¤È¤â¤ËÀ¸¤­¤ë¼Ò²ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£

¤¿¤È¤¨¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤¬¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢Ê¬ÃÇ¤ÈÁþ¤·¤ß¤¬¹­¤¬¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Æü¤«¤é¤Ç¤­¤ëÈóË½ÎÏ¤Îµ»Ë¡

¤Á¤ç¤Ã¤È¿È¶á¤ÊÈóË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

²¾¤Ë²ñµÄ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö°ì¸ÆµÛ¢ªÍ×Ìó¢ªÄó°Æ¡×¡£¹¶·â¸ì¤òÈò¤±¡¢»ö¼Â¤È´¶¾ð¤òÊ¬¤±¤ÆÏÃ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¡Á¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ò¼ç¸ì¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÉ¸æÈ¿±þ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£

Â¿ÍÍÀ­¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë»ëÅÀ

¤Þ¤¿¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤È°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤ò3¤Ä½ñ¤­½Ð¤·¡¢³Æ¡¹¤Î¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤ò°ìÊ¸¤Ç¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤â°ì¼ê¤Ç¤¹¡£

²ñµÄ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡ÖÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ÎºÇÁ±ÍýÍ³¡×¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤«¤é¼«Àâ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢µÄÏÀ¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

ÍýÁÛ¤òÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß

¤µ¤é¤Ë¤Ï½µ1²ó¡¢ÂÐÏÃ¤Îµ­Ï¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÆ¸½¤·¤¿¤¤À®¸ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò1¤Ä¤À¤±Íâ½µ¤Î¹ÔÆ°¤ËÍî¤È¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÉÔÉþ½¾¤Ï¡ÖÂåÂØ°Æ¡Ü´ü¸Â¡×¤ÇÀÅ¤«¤ËÄó¼¨¡£

¤³¤ì¤é¤ÏÀ¯¼£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤Îµ»½Ñ¡£²ÈÄí¡¦¿¦¾ì¡¦ÃÏ°è¤Ç»î¤·¡¢¾×ÆÍ¤Î¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¡¢¹ç°Õ¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡½¡½¤½¤ì¤¬¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤«¤é¤Î¼ÂÍøÅª¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£

