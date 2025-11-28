¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¡×¤¬ÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÌÜÉ¸Ã£À®¤òÁË¤àÍ¶ÏÇ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤¤Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö·Ï¶µ¼ø¡¦³°»³Èþ¼ù»á¤Ï¡¢¡ÖÍ¶ÏÇ¤Ø¤ÎÂÐ½è¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®¤ÎÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÍ¶ÏÇ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï³°»³»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¨¡¨¡¿´Íý³Ø¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿¿ÀÂåÍµ»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¼«À©¿´¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
¡¡º£Æü¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡È¥¹¥Þ¥ÛÃæÆÇ¡É¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«À©¿´¤Î¼å¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î´Å¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ø±ìÃæ¤Î¥¿¥Ð¥³¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÍ¶ÏÇ¡×¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«À©¿´¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³°»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¡Ö¤³¤³¤í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¼«À©¿´¤òÈ¯´ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤¹¤®¤ë¤È¥¬¥¹·ç¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤ì¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á³°»³»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼«À©¿´¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯»ñ¸»¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦¡ÊÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë»ñ¸»¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¼«À©¿´¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Í¶ÏÇ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÍ¶ÏÇ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤Î¤¬Å´Â§¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤¬Í¶ÏÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é·è¤Þ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤ËÊÒÉÕ¤±¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ÏÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤¬Í¶ÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ÖÍ¶ÏÇ¤È¤Ê¤ëÂÐ¾Ý¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸¶»ÏÅª¤ÊÊýË¡¤¬¡¢¼Â¤ÏÈ´·²¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä¡×¤È³°»³»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Í¶ÏÇ¤È¤Ê¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤Êæ«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊP.257¡Ë
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿Í´Ö¤Ï¡Ö´·À¤ÎË¡Â§¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙÁö¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡Ö»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¡£½é¤á¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¼«À©¿´¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ê¤Î¤À¡£
¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹
¡¡ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹Â¾¼Ô¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«¤é¤âÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¤ÌÜÉ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÍ¶ÏÇ¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÂè»°¼Ô¤«¤éÅÁÀ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ë´ü´Ö¤ËÈîËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¸å¤ËÈîËþ¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤Ï57¡ó¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¡ÊP.266-267¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢º¤Æñ¤ÊÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«À©¿´¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¼Ô¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
£¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ëÍýÍ³¡Ê¤Ê¤¼¡Ë¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Í¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Í¶ÏÇ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊP.274-275¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌµÂÌ¤ÊÌÜÉ¸¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È³°»³»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤ÏÌµ¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢î²¿Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¡¢»þ´Ö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³ä¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¼«À©¿´¤ò²¹Â¸¤·¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¿Í¤Î¼«À©¿´¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢°Õ»Ö¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÊª»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÍ¶ÏÇ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤ÄÊýË¡¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¼«À©¿´¤ò²¹Â¸¤·¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂç¤¤¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡Ö°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤Ê¤é¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¡¢Í¶ÏÇ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡É®¼Ô¤âÌÀÆü¤«¤é¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤¹¤°¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿²¼¼¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£