小1娘はなぜ、寄り道してしまったの？遊びではなく帰ってこなかった理由に【驚愕】【ママリ】
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
何事もなくてよかった！でもなぜ帰ってこなかったの？
夫ともに無事にぷっちょちゃんが帰宅し、思わず抱きしめたようみんさん。見つかったという連絡をもらったものの、やはり直接顔を見るまでは落ち着かないものですよね。ケガなどもなく、元気そうな様子にホッとした反面、なぜ下校時刻をとっくに過ぎていたのに帰らなかったのか気になりますよね。
どこにいたのか聞かれたぷっちょちゃん。始めは黙っていましたが、少しずつ話し始めます。
娘が教えてくれた帰宅しなかった理由
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
友達とげた箱にいたというぷっちょちゃん。もみじちゃんという女の子が来ました。一緒に遊ぶことはあるものの、何かとぷっちょちゃんに突っかかってくることがあり、苦手意識を持っていたそうです。そのもみじちゃんから「みんなで公園で遊ぼう」と誘われたと説明します。
小学生になると交友関係も広がります。子どもの仲のいい子を把握するのも、簡単なことではないですよね。親としてはどんな子なのか、お家の場所や親との面識など、さまざまなことを考えますが、子どもたちはそんなことをお構いなしに遊ぶ約束をしてしまうものですよね。
「帰ったらダメ」その一言で帰れなかった
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
Ⓒmamayoubi
公園で遊ぶことになったものの、もみじちゃんに「マンションが違うから帰っちゃダメ」と言われたことで、家に帰れなかったと説明するぷっちょちゃん。そのまま、ぷっちょちゃんたちは公園へ行きますが、なんとぷっちょちゃん以外の3人はランドセルを置きに帰宅してしまったそうです。
何も起きないことが一番ですが、防犯について日頃から話し合っておくことはとても大事ですよね。GPSで行動を見守れるようなものもありますし、キッズスマホを持たせるのも対策の一つだと思います。子どもが笑顔で毎日を過ごせるよう、そして安心して見守れるような環境づくりが大事ですね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）