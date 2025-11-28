丁寧感も出ます。大事なことです。

人間は1日中日光を浴びなくても、まだなんとかなります。でも、植物はどうでしょう？ 光合成させてあげたいよね？

そこで便利なのが植物用のLEDライト。BRIMは信頼性の高い植物用ライトを作っているメーカーで、僕も何灯かお世話になってるんですが…。

Image: Amazon

我が家で使ってるライト「FLORA 3H/2H」が、ブラックフライデーで15％オフになってました。このタイミングで買ったらよかった…！

BRIM(ブリム) FLORA 植物育成ライト 3,978円 Amazonで見る PR PR

モノはクリップで棚などに挟めるライト。可動するグースネックでライトの位置を調整できるので、いろんな角度から光を当てることができます。これが便利なんですよねぇ。

ライトの本数が2本と3本のもの、さらに本体カラーがホワイトとブラック、さらにさらに光の色が暖色と白色など、選べるラインナップはとても多彩。

Photo: ヤマダユウス型

我が家ではライト2本のものをアロイド系の植物に使ってたんですが、ちょいと光が物足りないなと思い、先日3本バージョンに変更しました（青い棚にクリップさせてるヤツ）。2本ライトは多肉植物の補助光に使ってます。

Image: Amazon

植物育成にチューンされた波長がウリですが、植物のある空間そのものがライトアップされると見栄えもすごく良くなりますよ。サボテンにモンステラなど、おうちで育ててる自宅の植物を照らしてみませんか？

