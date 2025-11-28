81歳で現役の高橋英樹、“健康の源”と自負する生活ルーティンを明かす「素晴らしい〜」「一日元気に過ごせますね」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が27日、自身のブログを更新。自身の“健康の源”となっている生活ルーティンを明かした。
【写真】「健康の源です」高橋英樹が披露した“栄養バランスグー”な朝食メニュー
高橋が「健康の源です」と自負しているのは、「朝ごはんはきっちりと食べる」こと。
投稿では「トロトロ胡麻豆腐 名古屋胡麻味噌かけ」「白菜の味噌汁」のほか、もずく酢とみられる小鉢、わかめ＆ゆで卵付きのサラダ、ブルーベリー＆バナナ入りのヨーグルト、牛乳などが並ぶこの日の朝食メニューを写真とともに披露し、「栄養バランスはグーです」とつづった。
コメント欄には「素晴らしい〜」「朝ご飯をしっかり食べると一日元気に過ごせますね」「今日も彩り豊かで、栄養沢山の朝ごはん！」「身体に優しい愛情たっぷりご飯ですね〜」「朝しっかりと野菜や海藻を召し上がれば昼や夜がお弁当でも安心ですね」「毎日健康的でバランスのいいお食事 ひできさんが健康な証拠ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
