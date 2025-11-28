■全国の天気

28日(金)は日本海側は広く雨で、雷雨になる所があるでしょう。夜は北海道に加えて、東北北部の平地も雪に変わりそうです。風が強く、ふぶく所があるでしょう。関東から西日本の太平洋側は広い範囲で晴れるでしょう。

■予想最高気温

日中は前日より低い所が多く、東海や西日本でも15℃くらい。風が冷たく感じられそうです。福岡は前日より4℃低い14℃でしょう。東京は前日より3℃高い19℃で、昼間は日差しがぽかぽかと感じられそうです。北日本は午後からぐっと寒くなるでしょう。

■週間予報

・大阪〜那覇

土日は穏やかに晴れる所が多いでしょう。30日(日)は大阪で18℃、福岡で22℃まで上がり、過ごしやすい陽気となりそうです。ただ、来週半ば以降は急に寒くなるでしょう。12月4日(木)は山陰の平地でも雪がまじりそうです。

・札幌〜名古屋日本海側は雨や雪が続くでしょう。週明け12月1日(月)は北日本で風が強まり、荒れた天気となりそうです。太平洋側は晴れる日が多いでしょう。東京は29日(土)は北風がひんやりしますが、30日(日)はぽかぽか陽気となりそうです。