【ワシントン＝池田慶太】米首都ワシントンのホワイトハウス周辺で２６日、発砲があり、巡回中の州兵２人が銃撃を受けた。

２人は重体で、容疑者の男１人がその場で拘束された。容疑者がアフガニスタン出身の移民だったことから、トランプ政権は事件を移民問題に関連づけ、排他的な移民政策を加速させようとしている。

動機不明

事件は感謝祭の祝賀ムードに包まれる白昼に起きた。捜査当局の発表によると、ホワイトハウスから北西約４００メートルの路上で午後２時１５分頃、待ち伏せていた容疑者が州兵に向けて発砲した。２人が撃たれた後、他の州兵らが応戦し、男も負傷した。トランプ大統領は休暇でフロリダ州に滞在しており、ホワイトハウスにはいなかった。

ＣＢＳニュースによると、容疑者は２９歳で、中央情報局（ＣＩＡ）を含む米政府の協力者だった。アフガンから逃れた人たちを受け入れるバイデン前政権の制度を利用し、２０２１年９月に米国に入国。その後亡命を申請し、手続きの途中だった。当局は州兵を標的にした動機を調べているが、男は聴取に非協力的で全容解明には至っていない。

再審査

それでも、トランプ氏は２６日夜、国民向けの演説で、銃撃を「テロ行為」と断じて非難した。容疑者を「獣」と呼び、移民嫌悪をあおる言葉も並べた。

トランプ氏は反移民の政策を掲げて政権に返り咲き、１月の就任以来、移民取り締まりを強化してきた。今回の事件をバイデン前政権が進めた寛容な移民政策の失敗事例と決めつけ、反移民のトーンを強めている。

演説では、前政権時代にアフガンから入国した全ての外国人を「再審査する」ことも表明した。「米国に属さず、我が国に利益をもたらさない移民」を排除するため、「あらゆる手段を講じる」と述べた。その後、政権はアフガン国民からの移民申請を無期限停止にすると発表。前政権下で入国したアフガン以外の移民への風当たりも強まりそうだ。

追加派遣

トランプ氏は８月、治安の悪化を理由にワシントンに「非常事態」を宣言。地元自治体の同意を得ずに一方的に２０００人以上の州兵を派遣し、警備に当たらせていた。ワシントンは野党・民主党支持者が多く、「犯罪に弱い民主党」とのイメージを作り上げる狙いとも言われている。

政権はその後も民主党が強い都市に州兵を次々と派遣し、各地で激しい抗議デモが起きたり裁判所から派遣を一時差し止められたり物議を醸している。

今回、政権肝いりで派遣した州兵が標的となったことを受け、ヘグセス国防長官は追加で５００人の州兵をワシントンに派遣すると発表した。事件を口実にして、軍隊派遣が拡大することも予想される。