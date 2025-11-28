かっこいいと思う「北陸信越地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「福井（恐竜）」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域ごとに特色が光る図柄入りナンバープレートは、デザインを通してその土地の魅力を広く発信しています。中でも、洗練されたデザインや力強いモチーフを取り入れたものは、愛車の存在感を際立たせ、ドライバーの気分を高めてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北陸信越・中部地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かっこいいと思う「北陸信越地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「恐竜の化石姿が、かっこいいと思うからです」（60代女性／愛知県）、「恐竜が強そうだから」（30代男性／静岡県）、「モノトーンの恐竜のナンバーかっこいい」（40代男性／福井県）などの声がありました。
回答者からは、「戦国武将上杉謙信の凛々しい姿と、日本三大夜桜の一つである高田城址公園の桜を組み合わせた、歴史ロマンを感じさせるデザインだから」（40代女性／福井県）、「上杉謙信と桜の配置バランスと色がかっこいいです」（40代女性／埼玉県）、「歴史上の人物と桜とのコラボはかっこいいし、勇ましい」（40代女性／長崎県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
