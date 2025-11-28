「イチ問一答」に出演…審判は「威厳を保てなくなっている」

マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が27日、インスタライブ「悩める大人の相談ライブ『イチ問一答』」に出演。俳優のディーン・フジオカさんと共演した。視聴者からの質問を受け、現代野球では審判が「威厳を保てなくなっている」と“危機感”を示した。

「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、視聴者から寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチロー氏ならではの哲学で生回答するお悩み相談ライブ。教員3年目の視聴者から「生徒になめられ、つらい」と相談を受けたイチロー氏は「教員大変です」と話し、いまの教育現場の難しさを心配した。

また、話は審判の“誤審”に及んだ。「審判はものすごいプライド持ってやってるわけですよ」と話し、「肉眼じゃ到底確認できないものを、ビデオで細かくいろんな角度から見られて。結局じゃあ判定がアウトと言ったものがセーフと覆されて、『お前下手だ』と言われてしまう」と、ビデオ判定によって審判の権威が揺らいでると指摘する。

イチロー氏は審判にも上手い、下手はあるとしながら「威厳を保てなくなっている」と厳しい表情を浮かべた。続けて「アウトって言われた選手は自分がセーフだと思ってベースに残ってるんですよ。そんなことあっちゃいけないじゃないですか。僕は一発退場でいいと思うんですよ」と独自の見解を述べた。

「お前一回ダグアウトに戻れと。ビデオでチェックして、じゃあ覆ったらダグアウトから出てこいと。そういうルールにしないと見え方が……」と難色を示したイチロー氏。「どうやってそれを誇るんだって。審判になりたい人がいないですよ。どんな職業でもやっぱり、自分の子どもが誇れるものであってほしいし、いろんな人がこうなりたいっていう存在であってほしいですね」と話した。（Full-Count編集部）