

広瀬アリス

広瀬アリスがこのほど、都内で行われた「WFPチャリティー エッセイコンテスト2025」表彰式に出席した。

認定NPO法人国際連合世界食糧計画WFP協会（国連WFP協会）が主催するコンテスト。“「すべての人に食べ物を」私ができること“をテーマに小学４年生から大人まで２万1854の作品が寄せられ、その中から優秀賞などを選んだ。広瀬は、ふなっしー、マリウス葉さんとともに特別審査員を務めた。

特別審査員は５回目となる広瀬は「毎年すごく楽しみにしていて、食に対する思いをつい忘れがちですが、それを学生の皆さんの素直な言葉でエッセイを書いてくださるので、改めて考えることができる、自分にとっても大切な時間です」

またフードロスへの意識として「残さないことへの意識がとても変わって、買い物に行く時間がなかなか少ないので一気に買うんですけど、どうしてもという瞬間が今まですごく多かったんですけど、このコンテストに参加することで考え方が変わって、自分の食べられる量を買う、ちょっと少ないぐらいがいいやと思うようになりまして、冷蔵庫はわりとスカスカです。本当に見せられないような。でもこれで何を作るか、それを楽しむようになってます」