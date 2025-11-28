将棋の第84期順位戦B級1組9回戦が11月27日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が青嶋未来七段（30）に111手で勝利した。

【映像】伊藤二冠が勝利した瞬間の表情

この結果、伊藤二冠のリーグ成績は8勝1敗に。終盤戦に突入したB級1組リーグ戦で首位を堅守し、A級昇級へ向けて大きく前進した。一方、敗れた青嶋七段は3勝6敗となった。

ABEMAでテキスト解説を務めた星野良生五段（37）は、「青嶋七段がダイレクト向かい飛車から積極的な動きで局面を動かして飛車交換となりました。64手目に歩を打ってと竜の利きを止められた時に、伊藤二冠がじっと金を寄った手が印象的でした。

竜をすぐに使いたくなるところですが、金を囲いにくっつけても後手からの速い攻めがないと判断したのだと思います。竜の活用が間に合ってからは伊藤二冠の素早い的確な寄せを見るばかりでした」とコメント。「昇級に向けて死角が見当たりません」と太鼓判を押していた。

伊藤二冠は、12月18日の10回戦は抜け番となるため、次戦は2026年1月15日の11回戦で服部慎一郎七段（26）と対戦する。

（ABEMA／将棋チャンネルより）