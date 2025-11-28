接戦で出せる結果は、磨かれたバランス感覚の賜物だ。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）がトップを獲得。僅差のオーラスを守り切り、個人2連勝と7連続連対を達成した。

【映像】伊達、2600点のアガリが”満貫級に変化”の衝撃

この試合は東家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、伊達の並びで開始した。伊達は東1局、柴田から満貫をアガって理想的な立ち上がり。しかしその後は大きな加点チャンスには恵まれず、接戦のまま南場へ。

トップ目で迎えた南1局1本場は、親の本田へ2900点（＋300点）を放銃。次局は柴田に満貫をツモられ3着目へ後退した伊達。南3局2本場に再び浮上のきっかけが訪れた。ここは供託のリーチ棒が3000点あるというインフレ局面。伊達はまず白をポン。愚形が残る手牌ながら、大きなリターンを狙い積極的に動き始めた。その後、カン八万をチーして、4・7筒待ちのテンパイを組む。園田・本田の2軒リーチとなったが、園田が7筒を掴んで伊達に軍配。白・ドラの2000点は、2本場と供託の5000点で7600点のアガリとなった。

オーラスは柴田と園田からのリーチを受け、伊達は徹底して守備に回り、逃げ切りに成功。＋54.2のトップで終了した。試合後は「北家はすごく難しいと常日頃から思っていて、オーラスもとても難しかった。めちゃくちゃホッとしている気持ちが大きいです」「2軒リーチが来た後は（4着目の）園田さんを応援していました」とコメント。

試合の流れを決めた南3局2本場については、ターツ選択に迷いがあったとして「めちゃくちゃ恵まれていましたが、『どうだったのかしら…』と考えていました」と語り、快勝の後でも振り返りは欠かさない姿勢を見せた。

ポイント量産モードに入ったが、伊達に慢心の影はない。「めっちゃくちゃうれしいです！」と笑顔を見せながらも「いつ苦しい時期が来るかわかりませんので、この恵まれている時にポイントを稼げるよう、チーム一同頑張っていきます」と謙虚に語った。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）3万4200点／＋54.2

2着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）2万7800点／＋7.8

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万2000点／▲18.0

4着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）1万6000点／▲44.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）