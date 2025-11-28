【日本】
雇用統計（10月）08:30　
予想　2.5%　前回　2.6%（完全失業率)
予想　1.2倍　前回　1.2倍（有効求人倍率)

東京消費者物価指数（11月）08:30　
予想　2.7%　前回　2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)

鉱工業生産（速報値）（10月）08:50
予想　-0.6%　前回　2.6%（前月比)
予想　-0.4%　前回　3.8%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（10月）16:00
予想　N/A　前回　0.0%（0.2%から修正）（前月比)　
予想　N/A　前回　2.7%（2.8%から修正）（前年比)

フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:45
予想　0.5%　前回　0.5%（前期比)　
予想　0.9%　前回　0.9%（前年比)

ドイツ雇用統計（11月）17:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)
予想　0.3万人　前回　-0.1万人（失業者数)

ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）22:00
予想　-0.1%　前回　0.3%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.3%（前年比)
予想　-0.5%　前回　0.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.4%　前回　2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【トルコ】
雇用統計（10月）16:00
予想　N/A　前回　8.6%（失業率)

【スイス】
KOFスイス先行指数（11月）17:00
予想　100.6　前回　101.3（KOFスイス先行指数)

実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）17:00
予想　-0.5%　前回　0.1%（前期比)
予想　0.6%　前回　1.3%（1.2%から修正）（前年比)

【インド】
実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）19:30
予想　7.4%　前回　7.8%（前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（10月）21:00
予想　230.0億ランド　前回　218.0億ランド（貿易収支)

【ブラジル】
雇用統計（10月）21:00
予想　5.5%　前回　5.6%（失業率)

【カナダ】
実質GDP（2025年 第3四半期）22:30
予想　0.6%　前回　-1.6%（前期比年率)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります