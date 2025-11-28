本日の予定【経済指標】
【日本】
雇用統計（10月）08:30
予想 2.5% 前回 2.6%（完全失業率)
予想 1.2倍 前回 1.2倍（有効求人倍率)
東京消費者物価指数（11月）08:30
予想 2.7% 前回 2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)
鉱工業生産（速報値）（10月）08:50
予想 -0.6% 前回 2.6%（前月比)
予想 -0.4% 前回 3.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（10月）16:00
予想 N/A 前回 0.0%（0.2%から修正）（前月比)
予想 N/A 前回 2.7%（2.8%から修正）（前年比)
フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:45
予想 0.5% 前回 0.5%（前期比)
予想 0.9% 前回 0.9%（前年比)
ドイツ雇用統計（11月）17:55
予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)
予想 0.3万人 前回 -0.1万人（失業者数)
ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）22:00
予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.3%（前年比)
予想 -0.5% 前回 0.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.4% 前回 2.3%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【トルコ】
雇用統計（10月）16:00
予想 N/A 前回 8.6%（失業率)
【スイス】
KOFスイス先行指数（11月）17:00
予想 100.6 前回 101.3（KOFスイス先行指数)
実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）17:00
予想 -0.5% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.6% 前回 1.3%（1.2%から修正）（前年比)
【インド】
実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）19:30
予想 7.4% 前回 7.8%（前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（10月）21:00
予想 230.0億ランド 前回 218.0億ランド（貿易収支)
【ブラジル】
雇用統計（10月）21:00
予想 5.5% 前回 5.6%（失業率)
【カナダ】
実質GDP（2025年 第3四半期）22:30
予想 0.6% 前回 -1.6%（前期比年率)
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
