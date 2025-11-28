本日の予定【発言・イベント】
17:00 日銀国債買い入れ日程（12月）
18:00 ECB消費者インフレ期待（10月）
19:00 ナーゲル独連銀総裁、討論会出席
感謝祭翌日の金曜日（ブラックフライデー）のため米株式・債券市場は短縮取引
29日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（12月11日まで）
30日（日）
中国製造業PMI・非製造業PMI（11月）
植田日銀総裁名古屋出張、各界代表者と懇談
OPECプラス会合
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
