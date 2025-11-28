「顔面蒼白で刀を振りかざし、次々に切り付け」…三島事件から55年、立てこもり事件の”人質”が語る「惨劇の一部始終」

『仮面の告白』『金閣寺』で知られる、戦後日本文学界の白眉・三島由紀夫。日本を愛し、憲法改正を声高に主張した勇猛果敢な作家の最期は、陸上自衛隊駐屯地での割腹自殺という凄惨なものだった。

2025年は三島由紀夫自決から55年である上に、三島由紀夫生誕100周年の節目の年である。「三島由紀夫が今の日本を見たらなんと言うか」という月並みな妄想に溺れるのではなく、改めて彼の自決が何を意味したのかを再考する必要があるのではないか。1970年11月25日、三島由紀夫は一体何をしたのか？

刀を見せ、総監をはがい絞めに

「益田総監と今日（11月26日）電話で話したのですが、『目の前で切腹と介しゃくを見たのはショックだった』というのです。さすが昨夜は自宅でも酒を飲まずにはいられなかったようです」（友人の“防衛と産業”研究所長・”西内英夫氏）。

実戦の場数をふんだこの勇将にも、鼻先での空前絶後のハラキリは、やはり大きな衝撃だったのである。

25日午前11時10分 新宿区市谷の自衛隊市谷駐屯部隊東部方面総監部の1号館2階にある総監室に、三島由紀夫は楯の会の学生四人を連れて現われた。益田兼利総監 （57）とのこの日の会見は、21日に三島から電話で申し込まれていた。三島の手に、細身の軍刀。

益田兼利氏（25日午後6時防衛庁にて）「三島さん一人だけだと思っていたら、学生4人をつれてきて、彼らを紹介しました。三島さんが軍刀をさげているのをみて『それは本物ですか』と聞くと『本物です』と答え、『昼日なか持ち歩いていいのですか』と重ねて聞くと、『美術品の登録をうけていますからね、ごらんになりますか』と刀をさしだしました。

私がそれを見て返した瞬間、学生たちが突如襲いかかり、後ろからはがい絞めにしてロープで椅子にしばりつけたのです」

中曾根防衛庁長官と並んで惨劇の発端を語る益田総監の右手には白い包帯がまかれている。

刀を大上段に振りかざす三島

山崎皎氏（東部方面総監部・幕僚副長、26日午後8時30分自宅）「私の部屋は総監室の隣なのですが、ちょうどそのとき会議をしていました。11時15分ごろだったと思います。荒井一佐というものが、血相を変えて会議の席に飛び込んできて、『三島が総監室を占拠し、総監を監禁した』というのです。私はとっさに、今日来てる三島が自己宣伝のためになにかしでかした、と感じました。けしからん奴だ、とすぐ総監室に飛んでいったのです」

しかし、総監室は内側からバリケードが築かれていた。

「私はすぐ自分の部屋へとって返し、そこから総監室へ直接通じるドアを押して中へ入りました。積み上げられた椅子の奥に総監がしばられている。一気にその1、2メートル近くまで走り寄ったところ、いきなり若いのに棒で目と鼻の間を殴りつけられました。思わず近くの椅子を振上げたとたん、逆に突かれて激しく後ろへ倒れてしまいました」（山崎氏）

益田総監が、僅かにゆるんだサルぐつわの下から呼ぶ。

「やめろ！話があるなら私としろ！」

数人の自衛隊員が部屋になだれ込む。起き上がった山崎氏のまん前に、名刀・関孫六を大上段に振りかざした三島がいた。

「総監と話すのだ。お前たちは外へ出ろ！」

数人の隊員がつぎつぎに斬りつけられる

山崎氏「三島は顔面そう白で、眼がつり上がっていました。しかし、殺意は感じられなかった。私は静かに話そう、と叫んだのですが、三島は私を追いつめ、背中を刺したのです。3回まで覚えていますが、あとで服を見ると5ヶ所刺されていました。痛いとは思わなかったが、背中から尻へ血がしたたるのがよくわかった。ついに総監一人を残して全員追い出されたのです」

山崎氏のほか、数人の隊員がつぎつぎに斬りつけられるのを、益田氏はただ見ているほかなかった。

益田氏「しばられた私には、短刀が突きつけられていました。なんとかやめさせようとする部下たちが、いきり立った凶刃に追い立てられ、斬られていったのです」

25日正午 自衛隊員を集めさせた三島は、バルコニーで演説。ヤジ。

元陸上自衛隊一曹・A氏「私は事件直後に現場へかけつけたのですが、ヤジったのは一佐以上の幹部で、若い隊員たちはむしろ真面目に聞いていたという。そこにいまの自衛隊の姿を見せつけられた思いがするし、三島らが死を賭してまで訴えたかったものが理解できるような気もするのです。」

「週刊現代」1970年12月10日より

