今回は、元妻の再婚を知り、絶望した男性のエピソードを紹介します。

「息子があなたに会いたくないって言ってるの」

「俺に『家事も育児も全然やらない』と文句ばかりの妻と離婚し、やっと自由になれたとうれしかったです。でもうれしかったのは最初だけでしたね。毎日むなしく寂しくて、何のために生きているのかわからず。

しかも離婚後、最愛の息子となかなか会えず、やっと会えたと思ったらそれからしばらくして、元妻に『息子があなたに会いたくないって言ってるの』と冷たく伝えられ、会えなくなってしまいました。

その後、元妻と息子に街でばったり再会しましたが、元妻は彼氏らしき男と一緒で、息子はその男のことを『パパ』と呼んでいて、がっくりしましたね。

それからちょっとたってから、元妻から『もう養育費は払わなくていいです』『再婚しました』とメールがあり、元妻が再婚したことを知って絶望しました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 元妻が再婚したうえに、息子さんも再婚相手にかなりなついているとのことで、今後息子さんに会うのはなかなか難しいかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。