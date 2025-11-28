不眠症に脱水症状、不安障害で左目は「ほぼ失明」…それでも「自白動画を撮れ」と脅迫を続けるイラン刑務所尋問官の「残忍な仕打ち」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

『白い拷問』連載第54回

『「ここからが本物の尋問だ」イランの刑務所に収監された女性が13日間強いられた「時の止まった独房生活」』より続く。

語り手：シマ・キアニ

シマ・キアニはバハーイー教徒であり、1965年に生まれ、1970年よりシャフレ・レイ（テヘラン南東にある行政区）に住んでいる。

2017年3月9日、初めて治安部隊によって逮捕され、同年4月に2億トマン（4万7225ドル）で保釈された。

彼女はバハーイー教徒の統治機関である「Faith（フェイス）」の公務員グループの一員だった。シャフレ・レイの革命裁判所は彼女を「反体制的なプロパガンダをした」という罪で1年の禁固刑に処した。

シマはこう説明する。

｢諜報員は私たちの活動にいつも目を光らせていました。1997年、私たちの家をいきなり家宅捜索して、当時フェイスの一員だった父を逮捕し、尋問したの。それ以降はいっそう厳しくなって。私自身もこの組織の一員だったから、何度となく別部署のメンバーと電話でコミュニティのことを話したりしていた。自分が逮捕されたあと、このことが重大な起訴内容のひとつになっていると知ったの」

限界をとうに超える独房拘禁

4月4日の朝9時、「階下に行け、尋問官が会いに来た」と身支度するように言われたの。尋問室に入ると、尋問官が私の顔を見てショックを受けたのが分かったわ。ひとりがやっと口を開いて、「27日間の独房拘禁が効いたようだな」と言った。

「どうしてまだ閉じ込められているんですか？」と聞いたわ。「具合が悪いんです。両親も私がいないと困るんです」

彼らの答えは、尋問が終わらない限り刑務所から出ることはできない、というものだったのね。私は不安と水分不足のせいで血圧が危険なほど高くなって、刑務所内の医務室に運ばれたわ。

私が釈放を強く望んでいることを感じ取ったのか、尋問官は釘を刺してきた。釈放はそう簡単なものではない、自分のしたことを自白して、その様子を撮影しなければならない、と言うのよ。また、釈放されたあとも尋問は続くとも言ったわ。

実際そうなったんだけど。私は釈放後も何度か町の支所に呼び出され、一連の尋問と脅しを受け、彼らの言う「おひらき」になるまでその調子だったのよ。

失明状態でも行われた非人道的な尋問

釈放されたいなら自白動画を撮るしかないと言われ、かなり抵抗したわ。7キロ痩せて、脱水症状を起こしていたのよ。辛苦の挙げ句、左の腎臓がひどく痛み、左目はほぼ失明していた。撮影どころじゃないでしょ！ 目に関しては、不安障害のせいで深刻な角膜浮腫を引き起こしていたと釈放後に診断されたわ。

翌日、彼らはさらにプレッシャーをかけて脅してきた。「お前は皆に忘れ去られるまでここにいる」とか「裁判が始まるまで地の果てに移送してやる」などと言って。

なにしろ、また以前のように緊迫した尋問が続いたの。釈放には自白動画が絶対に不可欠だと彼らは強調してたわ。さもなければ裁判所に連れて行かない、だって。「動画のなかでは」と彼らは念を押すように話すの。

「いままで自白した内容だけをしゃべるんだ」と。私は少し考えさせてほしいとお願いした。独房に戻って何時間も祈り、考え抜いた末に彼らの言うとおりにすることにしたの。

釈放に不可欠だった自白動画の内容

彼らの説明によれば、自白動画は3部構成ということだったわね。

「最初の部分では、自己紹介をしろ」とのこと。「2番目に、お前は自分のしたプロパガンダや活動について話せ。3番目に、バハーイー・ヤラン委員会について話せ、そしてその委員会がバハーイー社会を統治していたときに、お前はどう関わっていたのかを話せ。それと、バハーイー委員会はどうやって“バハオラの家”を、世界文化遺産に登録したのか話せ」だって。

これらの内容については包み隠さず何でも話さなければいけないと言われたわ。撮影のときの注意事項はね、同席している尋問官の方を見てはいけないんですって。あと、これは私が大反対した点なんだけど、普段の尋問のときには着ているチャドルを、録画のときには脱げと言われたのよ。

動画のなかでしゃべるのは私だけだった。だから事細かに、詳しく話したわよ。撮影が終わると保釈が申請され、その2日後に釈放されたの。

釈放の1時間前、独房から、女性ジャーナリストが収容されている別の場所に連れて行かれた。そこでね、拘禁されていた最後の数時間になって初めてよ、自分がエヴィーン重警備刑務所209棟にいたのだと知ったの。

ついに、4月7日の午後、私はその棟を出た。あれは特殊な、おそらく人生でただ一度きりの経験だと思う。苦しみに満ち、同時にとてつもなくスピリチュアルな体験だったわ。願わくば、この良い方の影響が自分の残りの人生でずっと続いてくれますように。

この国の未来は明るいと信じているわ。偏見、憎しみ、敵意、そういったものはこの先、地上からなくなるでしょう。

翻訳：星 薫子

『シャワー中に看守に中を覗かれて怒鳴られる…「キリスト教の集会」に参加しただけで逮捕されたイラン人女性が明かす、「監視と恫喝の日々」』へ続く。

【つづきを読む】シャワー中に看守に中を覗かれて怒鳴られる…「キリスト教の集会」に参加しただけで逮捕されたイラン人女性が明かす、「監視と恫喝の日々」