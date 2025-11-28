「ザ・リング」誌番組内で激論

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とスーパーフライ級3団体統一王者のジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）の実力に関して、熱い議論が展開された。世界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」の番組内で、識者は「イノウエとバムは別格だ」とし、夢の対決を巡って激論を交わした。

「ザ・リング」誌の公式YouTubeで公開された番組内で、識者はパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で3位の井上と、4位に浮上した「バム」ことロドリゲスに脚光。番組のホストを務めるマックス・ケラーマン氏は「イノウエとバムは別格だ」と主張し、ロドリゲスのポテンシャルに触れた。

「人々がパッキャオとメイウェザーの試合を見たがったのは共に（リッキー）ハットンと（ミゲール）コットを倒したからだ。しかし、それだけでなく、彼らの戦いを見ると他の奴らと別格であることがわかる。バムもそういう男だ。背が低く、リーチが短いという点がなければ、私は彼がモンスターに勝つと思う。しかしながら、実際に彼は背が低くてリーチが短く、モンスターは強敵だ」

体格差がなければ……という条件つきならロドリゲスに軍配を上げるとしつつ、現実はそうではないと認めた同氏。リング誌のダグラス・フィッシャー編集長も「モンスターに勝てると我々が言うためには、彼はまだ118ポンド（バンタム級）と122ポンド（スーパーバンタム級）で自らを証明しなければならない」と指摘した。

フィッシャー編集長は「120ポンド（約54.4キロ）のキャッチウェイトなら？」との声に「確かに」と頷きつつ、「フライ級、スーパーフライ級という彼が占領してきた階級で戦うのなら、彼は完璧に見える。全てが備わったボクサーだ」とロドリゲスを絶賛。「才能、持って生まれた能力、教科書のような技術、運動能力」を次々に称えた。

「イノウエのようにダイナミックで爆発的ではない」としつつ、「彼は流れるようだ。手だけじゃなく、足さばきもスムーズなんだ。タイミングも。全てを持っている」と太鼓判を押していた。

ロドリゲスはサウジアラビア・リヤドで22日（日本時間23日）に行われた世界スーパーフライ級3団体王座統一戦でフェルナンド・マルティネスに10回KO勝ち。3団体統一王者となり、25戦全勝（17KO）でPFPランク4位。フライ級、スーパーフライ級では圧倒的な強さを見せている。



（THE ANSWER編集部）