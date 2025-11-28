長嶋一茂、「自分がそうだったら幸せ？」と聞かれ思わず本音が…妻とずっと一緒に働く店主の姿にコメント

11月28日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、多数派はどちらかを当てるクイズ「ザワつく！究極の2択」で心理バトルに挑む。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

絶品グルメを2つ目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか？ 老若男女約1000人に大調査し多数派はどちらかを当てる「ザワつく！究極の2択」。

今回のテーマは、ビーフシチューVSグラタンという“あったか洋食対決”。このクイズ最大の特徴は、正解すると賭けたポイントの倍を獲得できる一発逆転ルールで、不正解なら賭けたポイントは没収となってしまう。

現在、1位のちさ子に大きく点差をつけられている一茂＆良純は年末を見据えてどれだけ大きく賭けるかが肝となるが…2人はそれぞれどちらにどのくらい賭けるのか？

今回は、一茂が「えー!?」と絶叫、ちさ子は眉間を抑え、良純の身体が曲がってしまう大波乱の事態が発生することに。

はたして、多数派を当てたら食べられるごほうびを味わう権利をゲットするのは誰なのか？

また番組では、「100円にこだわる夫婦」も紹介。

山梨県山中湖村に、「値段が安すぎる」と地元の人々をザワつかせている食堂があるという。客が心配するほど安いメニューとは、いったい？

スタジオでは、妻や息子夫婦とともに働く店主の姿に一茂が「奥さんとずーっと厨房で一緒、という幸せ感は感じますよね」と話すも、ちさ子から「自分がそうだったら幸せ？」と聞かれて、思わず本音をもらしかけてしまう。