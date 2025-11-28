「日高屋を本気で潰す気だ」餃子の王将、ついに関東出店強化…迎え撃つライバル中華チェーンの動向は

人気の中華料理チェーン「餃子の王将」は今年11月、今後5〜6年で関東圏に100店舗を新たに出店、店舗数を現在の1.5倍にし、さらに東日本を重点的に攻めて、現在726ある店舗を1000店舗まで拡大させる計画を発表した。

関西発祥の餃子の王将は、今や全国的に知名度の高いチェーン店であるが、実際のところは、大阪が159店舗に対して東京は68店舗に留まるなど、「関西に比べて関東が弱い」という課題があった。その最たる要因が、関東圏で根強い人気を誇る競合チェーンの存在だ。

今回は、関東で餃子の王将を迎え撃つ関東の雄、「日高屋」と「幸楽苑」の動向を探っていきたい。

ライバルを一掃する準備は整った

「餃子の王将」は創業57年の歴史とともに、知識・技術・運営ノウハウを着実に蓄積し、店舗運営力を強化してきた。そういう意味で、今回の「関東出店の強化」は同チェーンが、今が積極展開のチャンスと捉え、市場シェアのさらなる拡大を狙っていると考えられる。

振り返れば2016年、餃子の王将を運営する王将フードサービスは、埼玉県に旗艦工場となる東松山工場を設置した。同工場は当時最先端の全自動成形餃子システムを導入したことで、品質・生産性の向上を実現。東日本地域の150店をカバーする体制を整えたことで知られる。

この製造工場の稼働率をさらに向上させるためにも、関東圏での店舗数増は必須なのだろう。稼働率が上がれば、店舗で使用する食材などの大量一括仕入れが進み、コストダウンと店舗負担の軽減も期待できる。

また、異なる角度では、ここ数年、テレビCMを頻繁に打つようになったことも一種の戦略ではないだろうか。CMによりブランド認知度も向上してきたからこそ、関東での出店も昔より容易になったと考えられる。

関東の中華チェーン勢力の一掃、それこそ「日高屋」などを本気で潰す覚悟で関東出店を推し進めるタイミングを長年伺ってきたが、ここにきて後方支援が強化されたことで、ようやく機が熟したと言える。では対するライバルたちはどうだろうか。関東を拠点とする日高屋は迎え撃つ体制を整備している。

餃子の王将、リンガーハットに次いで店舗数業界3位の日高屋は1973年、餃子の王将より1年早い創業だ。こちらも最新設備を導入し、食材の調達・製造・物流の3つの機能を兼ね備えたセントラルキッチン・行田工場（埼玉県）をバックにして、関東圏に直営店468店舗（2025年10月末時点）を出店している。

同チェーンを展開するハイデイ日高の業績を見ても、盤石の一言。年商（25年2月期）は455億円だ。ROE（自己資本当期利益率）は16.1%と投資効率も高く、財務基盤も自己資本比率75.1%と安定。今期に入って上半期は前年に対し売上が前年比＋14.4%、営業利益＋31.8％と好業績で、営業利益率11.7%の高収益だ。

日高屋の経営戦略は主に3つに分類できる。1つ目はドミナント戦略とセントラルキッチンによるコスト優位性を確保。関東の駅前・繁華街に出店し、調理コストと物流コストの削減することで、70％超の売上総利益率を20年以上継続させている。

2つ目は幅広い需要に対応したメニューを提案しており、食事だけでなく「ちょい飲み」の動機も促し来店機会を高めている点。そして3つ目は、直営店舗中心の多店舗展開を実現している点。こうすることで、品質均一化・維持、ブランド力向上、社員教育、店舗管理の機動的かつ統一化を徹底できるというわけだ。

引き続き安定した成長が望める日高屋は、今後、駅前型店舗の出店継続と駅前商業施設内の出店、さらに郊外型店舗の開発・出店加速により、北関東・北陸・東北などに100店舗出店、計700店舗体制を目指すという。間違いなく、餃子の王将最大のライバルとなりそうだ。

幸楽苑は一時低迷から再復活へ

餃子の王将の勢いを阻もうと動くチェーンは他にも。日高屋に次ぐ店舗数業界4位、創業は1954年と歴史だけなら最長の中華チェーン「幸楽苑」だ。

幸楽苑はこれまで、エリア拡大や多業態を展開し収益機会の多様化に取り組んできたが、ここ最近は国内及び海外におけるチェーン展開に専念。店舗数は359店舗を数えている。

同チェーンを展開する株式会社幸楽苑の2026年3月期上半期の実績は売上高144億4700万円（前期比＋5.4％）、営業利益7億5500万円（同＋76.5％）。既存店の売上は（前年比）110.3%、客数109.8%、客単価100.5%と順調に推移しており、自己資本比率は54.2%と財務基盤は安定している様子だ。

一時は閉店が相次ぐなど経営面の迷走ぶりも取り沙汰された幸楽苑だが、業績は回復傾向にあるようだ。そんな同社は今年、「幸楽苑レジリエンス」と題した2025年4月〜2028年3月の3ヵ年中期経営計画を発表したことでも注目を集めた。

その内容は、自社工場を活用した製造直販で積極的なメニュー開発を行い、定番商品を中心に季節商品と限定商品にも新たな価値を創出することで、新規客の誘致と既存顧客の来店頻度の向上を実現するというもの。いつ来店しても飽きがこないメニューを提供することで、ブランドの定着を図っている。

盤石の日高屋、再浮上の幸楽苑――どちらも関東圏の出店強化を目指す餃子の王将にとって大きな壁となるのは間違いない。中華料理チェーンによるしのぎを削る戦いはますます過熱しそうだ。

