三内丸山遺跡は放棄され、黒井峯遺跡は埋没し…先史時代の日本を襲った「大災害の歴史」

列島誕生以来、地震・噴火・津波などの自然災害の脅威に絶え間なくさらされてきた災害大国・日本。いくつもの巨大災害が、日本史上にその名を残してきた。平安時代を揺るがした「貞観の大津波」、近世では「宝永の富士山噴火」や「安政南海地震」、近現代では「関東大震災」や「阪神淡路大震災」、そして「東日本大震災」……。歴史を大きく塗り替えた自然災害はなぜ発生し、日本にどのような影響を与えてきたのか。浮かび上がる「歴史の法則」とは――壮大なスケールで日本史を捉えなおす新連載！

本記事は、『日本史を地学から読みなおす』(鎌田浩毅・著)を一部抜粋・再編集したものです。

縄文時代最大級の集落を襲った地震

1万年前に氷期が終わると、日本列島の気候は現在とほぼ同じような気候になりました。つまり、四季があって温暖湿潤な気候です。ただし日本列島は南北に長くて山がちなため、地域や標高によって気温や降水量などに大きな差があることは、今も昔も変わりません。

氷期は終わったものの、平均気温は数百年から数千年の単位で上下に2度程度は変動し、比較的温暖な時期と寒冷な時期が繰り返されました。7000年前ごろからは、世界は比較的温暖な時期に入りました。

そのため、極地の氷が融けて、海水面が上昇しました。海水面は、現在より5〜10メートルほども高かったといわれています。その結果、日本でも海が内陸深くまで入り込んできました。この現象は「縄文海進」とよばれています。

約6000年前の関東地方では、現在の埼玉県さいたま市大宮区のあたりまで海が入り込んでいました。現在は海なし県である埼玉県で、縄文時代の貝塚が見つかっているのはそのためです。

温暖で過ごしやすい気候が続いたことで、縄文時代には人々の定住化が進みました。そして、食用の植物の管理・栽培もおこなわれるようになりました。たとえば、青森県にある縄文時代最大規模の遺跡である「三内丸山遺跡」では、森に手を加えて、クリを栽培していた痕跡が残っています。それによって効率的に食料を得られるようになり、多くの人口を養うことができました。

日本ではいつの時代も地震の被害から逃れることはできません。三内丸山遺跡にも、縄文時代の人たちが地震の被害に遭った痕跡が残っています。

地震が発生すると、地盤が液体のようになる「液状化」が起きることがあります。液状化によって砂を大量に含む地下水が噴出すると、その通り道（砂脈といいます）が液状化の痕跡として地中に残ります。三内丸山遺跡にも、当時の地層に砂脈が見つかっているのです。

寒冷化の進行と稲作の開始

1000年以上続いた三内丸山遺跡の集落ですが、4200年前に放棄されました。そのころ、7000年前から続いてきた温暖な時期が終わってしまったことがわかっています。

それによって栽培していたクリなどの収穫量が減り、人口を養えるほどの食料を確保しづらくなったことが、集落が放棄された原因ではないかと推測されています。

4200年前に比較的温暖な時期が終わると、氷期にあと戻りするほどではありませんが、寒冷化が進みました。とくに寒冷化が進んだ3800年前から2300年前のころの日本は、現在よりも気温が2〜3度低かったと推定されています（図「縄文時代と弥生時代の平均気温の変化」）。

寒冷化の進行とともに海水面が下がり、内陸深くまで入り込んでいた海岸線が後退します。その結果、日本各地で平野が拡大しました。これは日本の歴史にとって非常に大きな意味をもちます。稲作に適した平らな土地がたくさん生まれたからです。

2600年前（紀元前6世紀）ごろ、日本で水田での稲作が始まりました。1万6000年前ごろから長らく続いた狩猟・採集中心の縄文時代が終わり、稲作中心の弥生時代が始まったのです。

2000年前ごろには寒冷な時期も終わり、ふたたび気温が上昇しはじめます。それによって稲作は関東より暖かい地域に広く普及しました。イネは、縄文時代におこなわれていたクリやクルミなどの栽培よりもはるかに安定的に効率よく食料を得ることができます。より多くの人口を養うことができるようになり、以降、各地で集落が大規模化していきました。

集落が大きくなっていくと、やがて複数の集落を束ねるリーダー（権力者）が生まれます。3世紀中ごろ、現在の奈良県に権力者の巨大なお墓、すなわち古墳がつくられました。古墳時代の始まりです。以降、数世紀にわたって各地に巨大な古墳がつくられるようになりました。

地震によって崩れおちた古墳

弥生時代（紀元前10世紀〜紀元3世紀中ごろ）や古墳時代（3世紀中ごろ〜7世紀ごろ）の日本人も、やはり地震や津波、噴火などの自然災害に頻繁に見舞われてきました。当時の遺跡を調査すると、建物や土器などの人々の生活の跡とともに、地震による液状化の痕跡（砂脈）や地滑りのあとなどが見つかります。

日本最大の湖である琵琶湖の周辺には、縄文時代から多くの集落が形成されてきましたが、琵琶湖の周辺には多くの活断層が分布しており、地震もたびたび発生してきました。

たとえば琵琶湖南岸の野洲市にある「八夫遺跡」では、弥生時代の集落が激しい揺れに襲われた痕跡（液状化によってできた砂脈）が確認されています。琵琶湖周辺にある複数の遺跡の調査結果からは、弥生時代の中ごろに琵琶湖全体が激しく揺れたことがわかっています。

群馬県渋川市にある「黒井峯遺跡」は、古墳時代後期の集落跡です。この遺跡は、約10キロメートルの距離にある榛名山の大噴火によって埋没したことで知られています。

榛名山は古墳時代に3回も噴火しました。黒井峯遺跡にあった集落は、6世紀に発生した3回目の大規模噴火の際に噴出した大量の軽石によって、完全に埋まってしまいました。そのため、当時の住居跡などが良い保存状態で残されています（図「黒井峯遺跡をふくむ集落復元模型」）。

古墳時代には、その名のとおり、各地に多くの古墳がつくられました。地震によって変形した古墳は少なくありません。奈良県の「赤土山古墳」は、4世紀後半に築造された全長100メートルをこえる前方後円墳です。

古墳の丘の中には、たくさんの埴輪が納められていましたが、一部の埴輪だけが低い位置で見つかりました。調査の結果、5世紀に発生した地震によって古墳の盛り土が崩れて、埋められていた埴輪が低い位置まで滑り落ちたのではないかと考えられています。

