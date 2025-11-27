花王が「花王ライフケア研究所」を立ち上げ　8歩歩くだけ姿勢のゆがみを測定するアプリをリリース、インソールも販売

花王が、現代人の健康課題をサポートする新コンディショニング・ライフケアブランド「花王ライフケア研究所」を立ち上げた。姿勢のゆがみを捉えるスマートフォン用アプリ「my Symmetry」をリリースし、着用時の身体のゆがみを補整する独自インソール「ザコア（THE CORE）」（3品目12品種 各1万500円）を、公式オンラインショップ「My Kao Mall」で発売した。

花王ライフケア研究所は、偏った身体の使い方の積み重ねによる姿勢のゆがみに注目。花王 ライフケア事業開発部 総合ライフケア事業グループ ブランドマネージャー 本松達郎氏は、「花王がおむつ研究をする中で、いいおむつとそうでないおむつでは歩き方に変化があると分かった。そこから歩き方に着目することで、さまざまなことが知れるのではないかと考えた」と経緯を説明。約2万人を対象にした歩行姿勢研究の知見を活かし、骨盤や関節の動きの左右差や可動性を解析・定量化することで、生活における心身のバランスを整えることを目指すという。

my Symmetryは、スマートフォンを腹部に当てて8歩歩くことで、骨盤のゆがみ・傾き・ねじれのほか、股関節・膝・足首の関節動作といった6項目から姿勢のゆがみを推定。ユーザーはゆがみの状態に合わせて、アスリート指導などを手掛けるPCPが監修したおすすめエクササイズや、ザ コアの中から、自分に合った型を知ることができる。

「今回のアプリのリリースは、単にインソールの訴求を目的としているわけではなく、自分の体と向き合いたいという人を見つけることにある。今後もそのような人たちが抱える悩みに対するソリューションを別の形でも展開していきたい」。（本松氏）

このほか、my Symmetryのリリースを記念したイベントを11月28日まで、渋谷・モディ1階エントランスで実施。来場者は、アプリを使った測定や、インソールの着用、バランステストなどを体験することができる。