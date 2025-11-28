太平洋戦争「本土決戦」を前に銀行はどのような準備をしていたのか

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

金融の本土決戦準備

B-29による日本本土初空襲は昭和19年6月16日未明に中国の成都から飛来したもので、福岡県八幡市（現：北九州市）の八幡製鉄所が爆撃目標となった。その4日後に大蔵省は「戦時非常金融対策整備要綱」を発表し、その中で既に「日本銀行等ニ於ケル現金ノ適正配置保管」が整っている旨を表明している。

しかしこれは、空襲などで銀行店舗が被害に遭った場合の対応だ。本土決戦を前提とした対策は、それとは全く次元が異なる。日銀でも本土決戦を見据えて、地方分権化が進められた。全国の支店をいくつかの群に分けて、その中の指導店が本店に代わって区域内の支店を指揮する。さらに支店を置いていない県では、日銀代理店を通じた業務を支えるために、県庁所在地への駐在員事務所を順次開設した。

農工業向け長期資金提供を目的とする特殊銀行で、全都道府県に支店を展開していた日本勧業銀行（勧銀、現：みずほ銀行）でも類似の措置がとられた。「国における地方総監府制にならうもので、本土が決戦場になった場合でも、地方ブロック別に業務が運営出来るようにした」（日本勧業銀行調査部編『日本勧業銀行史：特殊銀行時代』）。

日銀には民間銀行や政府系銀行に対する銀行業務の他に国庫金の出納業務があり、この国庫金支払いには臨時軍事費特別会計の支出が含まれる。銀行業務では現金を扱うので、その対策も必要となる。本土決戦になると交通網は寸断される。そうなる前に日銀券を日銀各支店、場合によっては民間銀行や政府系銀行に予め預けておくわけだ。これは「寄託券」と呼ばれ、平時でも日銀本支店が無い地域での便宜のために、日銀券は民間金融機関に預けられている。

本土決戦を前に寄託券は沖縄や樺太でも準備された。

本土が戦場となると口座振替・口座振込が機能しなくなるので、現金取引が基本となる。前近代に戻る感じだが、とにかく寄託券も大量に用意する必要があった。しかし印刷局は全力操業中である上に、印刷工場は空襲の被害を受けていた。そこで昭和19年から日銀券の印刷簡素化が図られた。凹版印刷から凸版印刷となり、用紙もミツマタ100％からパルプ混入となる。そのうち通し番号は省略され、透かしも不鮮明なものになった。なおミツマタは現在でも日銀券の材料として用いられている。

寄託券の金額について明らかな記録は存在しないが、昭和20年7月末時点での日銀券発行高が284億5626万円であるのに対して、日銀本支店蔵置元券高（発行手続きが未了の銀行券）は330億5597万円であった。金額にして発行済み以上の紙幣が蔵置分として準備されている。口座決済が機能せず、かつ現金取引を前提とした対応だった。

この内、本店蔵置分が69億907万円であったのに対して、各支店の蔵置分は261億4690万円だった。蔵置元券高の約8割が各地方に分配されていたことからも、本土が戦場となって交通・通信が不能となった場合の対策であったことが感じられる。そしてインフレの進行や印刷枚数削減の事情から、高額紙幣が多かった。

この蔵置元券のほとんどは、「本土決戦用の日銀券」と見てよい。このような形で本土が戦場になった際の国庫金支払い準備が進められた。ただし蔵置分の内、どれ程が民間銀行や政府系銀行に寄託されたかは不明である。この他に日銀券の疎開も行われた。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」