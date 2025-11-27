¥È¡¼¥¬¤È¥¹¥Ö¤Î½é¥³¥é¥Ü¡¡¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¤òÅ¸³«
¡¡¡Ö¥È¡¼¥¬¡ÊTOGA¡Ë¡×¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ö¡ÊSUBU¡Ë¡×¤È½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò11·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£TOGA HARAJUKU¤äTOGA AOYAMA¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢µ¯ÌÓ²Ã¹©¤Î¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤È4ÁØ¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤ÇÂÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÈÍú¤¿´ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ½ºî¡£¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÊÔ¤ß¹þ¤ß¡¢¥È¡¼¥¬¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥³¥¤¥ó¥á¥¿¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥ì¥Ã¥É¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§¤òÍÑ°Õ¤·¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ3Ëü6000±ß¡£
◾️¥È¡¼¥¬¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
◾️¥¹¥Ö¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢