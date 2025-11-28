日本の銀行員たちは戦争とどう関わっていたのか…「歪な通貨発行」の舞台裏

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

小額紙幣と銀行の営業時間

昭和19年後半には、非鉄金属を輸送するための海上交通路が、飛行機や潜水艦の攻撃でほぼ遮断された。ただでさえ希少な非鉄金属を軍用資材に振り向ける必要から、硬貨が担うべき「小額現金」を紙幣で用意することになった。こうして10銭錫貨・5銭錫貨に代わって10銭券・5銭券の発行が決まった。

既に戦略物資である銀の使用を控えるために、昭和13年に50銭銀貨の発行が停止され、代わりに50銭の政府紙幣が発行されていた。50銭券と同じように、10銭・5銭の小額紙幣も政府紙幣にする方法もあったが、その場合は法律の改正が必要となる。戦争中とは言え、法治国家である以上は手続きを踏む必要がある。

しかし日銀券であれば、「日本銀行法」に基づき大蔵大臣の指定と告示で小額紙幣の発行が可能だ。そこで日銀券として発行することになった。印刷については印刷局に余裕はなく、民間の凸版印刷・共同印刷に委託された。

こうして硬貨代替の小額紙幣のうち、50銭券だけが政府紙幣で、10銭券・5銭券は日銀券という歪な通貨発行が行われた（表2-5）。

戦争によって生まれたものは、硬貨に代わる小額紙幣の導入だけではない。目に見えないものも、戦争に左右された。銀行の就労基準や営業日・時間である。

銀行の営業時間は「銀行法施行細則」で原則9時〜15時半（土曜半休）とされていたが、軍や大政翼賛会の要請を受けて、昭和18年1月には施行規則はそのままで銀行の営業時間は9時〜16時に広がった。また6月には一時的に営業開始が8時に繰り上げられ、10月には土曜半休も廃止された。昭和19年3月には日曜日も銀行営業日となる。

昭和19年7月には「労務調整令」に基づき銀行員は自由に退職できなくなった。応召は仕方ないとして、軍需産業への転職者が増えて各銀行で行員不足が生じたことが原因だ。

これらの措置は統制強化色が強く、なかでも営業時間の変更には合理的な理由はない。したがって昭和20年3月には営業時間が9時〜15時半に戻され、4月には日曜休業も復活する。さらに空襲激化によって、6月には銀行の営業時間が9時〜15時となった。この時も「銀行法施行細則」は変わらなかったので、戦時の非常措置としての扱いだ。

「9時〜15時」という銀行営業時間の戦時措置は、戦後も「商習慣」として残る。「銀行法施行細則」が改正されて、商習慣と法令の原則が一致するのは戦後18年も経った昭和38年6月のことである。

