「なんで恋が始まらないんだろ…」無意識で“出会いを遠ざける”女性の特徴
「ちゃんと向き合ってるはずなのに、なぜか恋が進まない…」。
そんなモヤッとを抱えているなら、原因は相手ではなく“自分の無意識のクセ”にあるのかも。
悪気はなくても、知らないうちに恋を遠ざけてしまう行動は意外と多いものです。
そこで今回は、無意識で“出会いを遠ざける”女性の特徴を紹介します。
気になる相手に“好かれようとしすぎる”
相手に嫌われたくなくて、つい無理に合わせたり笑顔を作ったり…。
その“頑張りすぎ”は、男性にとって「何を考えているかわからない女性」になりやすい落とし穴です。
人は、自然体でいる相手にこそ安心感を覚えるので、素のままの会話のほうが距離は縮まります。
自分の気持ちを後回しにしてしまう
傷つきたくない気持ちは誰にでもあるもの。
でも、いつも相手の出方を待つばかりでは、関係は一歩も動きません。
男性は「あなたがどうしたいか」を知りたい生き物。
小さな意思表示で構わないので、自分の気持ちを言葉にしてみることが、恋の突破口になります。
過去の恋を“無意識に基準”にしてしまう
元カレの態度が忘れられなかったり、過去の失敗が心のブレーキになっていることも。
男性の行動を“前の恋愛”と比べてしまうと、本来見えるはずの彼の魅力が曇ってしまいます。
しっかり「新しい恋」だと意識して、白紙の気持ちで向き合うことが大切です。
恋を遠ざけるクセは、少しの意識で必ず変えられます。
“完璧をめざす恋”を手放した瞬間、あなたの恋はゆっくり動き始めるはずです。
