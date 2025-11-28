ちょっと無理だわ…男性がドン引きする女性のLINEとは
好きな男性とLINEしている時、多くの女性が「幸せだな」「楽しい」と思うでしょう。
ですが、独りよがりなLINEになっていませんか？
これからご覧いただくのは、男性がドン引きする女性のLINE。
このようなLINEをし続けていれば、あなたの幸せな時間はなくなってしまうかもしれません。
｜いつまでも続くLINE
男性から「またね」「おやすみ」と言われているのに、続けてLINEを送っていませんか？
男性はそこまでLINEを重要視していないため、いつまでも続くLINEは「鬱陶しい」「面倒くさい」と感じるようです。
用件がない中、永遠とLINEし続けているとドン引きされてしまいます。
｜催促するLINE
LINEの返事が来ないと、だんだん不安になってきますよね。
あるいは「もしかして気付いていないのかも…！」と思って、再び「何かあった？」「LINE見た？」と送りたくなるでしょう。
でも、催促するLINEは男性がドン引きするLINE。
中にはあえてLINEをスルーしている男性もいますから、返事が来ないようであればしばらく間隔を空けてくださいね。
｜一方的な報告LINE
男性から聞かれてもいないのに「今友達と遊んでるよ！」「まだ帰れそうにない…」と、報告のLINEをしていませんか？
好きな女性から送られてくることは嬉しくても、まだなんとも思っていない女性から送られてくると、男性は引いてしまうようです。
一方的な報告LINEは自己満足に過ぎないですから、好意を持たれている確信がないなら控えておきましょう。
｜自撮りのLINE
可愛く撮れたからといって、自撮りの写真をLINEで送るのはNG。
「自分のことを可愛いと思っている自意識過剰な女」と思う男性もいますから、男性から「送って欲しい」と頼まれた時以外は避けた方が無難です。
また、そうした写真が送られてくると、男性は反応に困ってしまいます。
そこで男性からの返事が途絶える…ということも考えられますから、自撮りのLINEは注意してくださいね。
このようなLINEは、男性にドン引きされてしまいます。
そうなれば、男性とLINEをすること自体が難しくなるでしょう。
LINEすることで好きな男性との距離を縮められますが、その逆も起こり得ます。
くれぐれもこうしたLINEは送らないように気を付けてください。
