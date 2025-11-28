ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』2026年3月13日公開決定、はちゃめちゃカオスなUS版予告解禁
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー＆ピクサーによる最新作『私がビーバーになる時』（原題：Hoppers）を、2026年3月13日に全国公開すると発表した。あわせて、主人公がビーバー型ロボットに“ホップ（意識転送）”して動物界に潜入する、はちゃめちゃカオスなUS版予告が解禁された。
【動画】『私がビーバーになる時』US版予告
ディズニー＆ピクサーはこれまで、『トイ・ストーリー』の“おもちゃの世界”、『モンスターズ・インク』の“モンスターの世界”、『インサイド・ヘッド』の“頭の中の世界”など、イマジネーション豊かな“もしもの物語”で世界を魅了してきた。
最新作のテーマは、「もしも動物たちの世界の住民になれたら？」。動物好きの大学生メイベルが、まさかの“ビーバー化”して動物たちの社会に潜入する物語が描かれる。
主人公メイベルは動物を愛する大学生。ある日、科学者が開発した“意識をリアルなロボット動物に転送する技術”を使い、ビーバー型の動物ロボットに「ホップ」することに成功する。大好きな動物たちと直接話せるようになり、喜びが爆発するメイベル。しかし、そこには自然の掟“池のルール”が支配する、シビアで容赦ない動物界が広がっていた。困惑しながらも、ビーバー王キング・ジョージ、のんびり屋のローフ、熊のエレンたちと仲間になり、徐々に“動物の世界”になじんでいく。
主人公・メイベルは動物が大好きな大学生。ある日、科学者たちが発明した「人間の意識をリアルなロボット動物に“転送”させる方法」を利用し、もふもふでキュートなビーバー型の動物ロボットに「ホップ（※意識転送）」する。
大好きな動物たちと話せるようになり、「これって最高〜〜！」と喜びが爆発するメイベル。しかし、そこには“食べられても仕方ない”といった自然の掟“池のルール”が支配する、シビアで容赦ない動物界が広がっていた。
困惑しながらも、ビーバーの王であるキング・ジョージや、のんびり屋さんのビーバー ローフ、熊のエレンたちと仲間になり、動物界のルールを学んで徐々になじんでいく。そんなメイベルには、実はビーバーになるための大きな目的があった。
それは、メイベルにとって大切な“森を壊そうとする人間に立ち向かう”こと。「みんなで立ち向かおう！」と躍起になり動物たちに呼びかけるメイベル。ある日さまざまな種族の動物の王たちが集まる動物大評議会が招集される。
評議会メンバーたちは、人間が森を侵略しようとしていることを知り大激怒。昆虫の女王である蝶は「人間の王様を潰すのよ！」、イモムシも「奴らは僕らを潰す！仕返しすべきだ！」と虫目線の過激な発言で、動物たちは人間の王である市長を“始末する”恐ろしい計画を企てる。このままでは動物の世界と人間の世界が衝突してしまう。動物たちの計画を止めなければならない、けれども森を守りたい。葛藤するメイベルが選んだ驚くべき計画とは？
本作で監督・脚本を務めるのは、誰も観たことがない《頭の中の世界》を描き、「第88回アカデミー賞」長編アニメーション賞を受賞、昨年公開した続編も世界的大ヒットを記録した感動作『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョン。スタジオジブリ・高畑勲監督『平成狸合戦ぽんぽこ』から大きな影響を受け、ビーバーの生態系の徹底調査を経て本作を構築したという。ピクサーの圧倒的な創造力で描かれる“もふもふスパイアドベンチャー”に期待が高まる。
【動画】『私がビーバーになる時』US版予告
ディズニー＆ピクサーはこれまで、『トイ・ストーリー』の“おもちゃの世界”、『モンスターズ・インク』の“モンスターの世界”、『インサイド・ヘッド』の“頭の中の世界”など、イマジネーション豊かな“もしもの物語”で世界を魅了してきた。
主人公メイベルは動物を愛する大学生。ある日、科学者が開発した“意識をリアルなロボット動物に転送する技術”を使い、ビーバー型の動物ロボットに「ホップ」することに成功する。大好きな動物たちと直接話せるようになり、喜びが爆発するメイベル。しかし、そこには自然の掟“池のルール”が支配する、シビアで容赦ない動物界が広がっていた。困惑しながらも、ビーバー王キング・ジョージ、のんびり屋のローフ、熊のエレンたちと仲間になり、徐々に“動物の世界”になじんでいく。
主人公・メイベルは動物が大好きな大学生。ある日、科学者たちが発明した「人間の意識をリアルなロボット動物に“転送”させる方法」を利用し、もふもふでキュートなビーバー型の動物ロボットに「ホップ（※意識転送）」する。
大好きな動物たちと話せるようになり、「これって最高〜〜！」と喜びが爆発するメイベル。しかし、そこには“食べられても仕方ない”といった自然の掟“池のルール”が支配する、シビアで容赦ない動物界が広がっていた。
困惑しながらも、ビーバーの王であるキング・ジョージや、のんびり屋さんのビーバー ローフ、熊のエレンたちと仲間になり、動物界のルールを学んで徐々になじんでいく。そんなメイベルには、実はビーバーになるための大きな目的があった。
それは、メイベルにとって大切な“森を壊そうとする人間に立ち向かう”こと。「みんなで立ち向かおう！」と躍起になり動物たちに呼びかけるメイベル。ある日さまざまな種族の動物の王たちが集まる動物大評議会が招集される。
評議会メンバーたちは、人間が森を侵略しようとしていることを知り大激怒。昆虫の女王である蝶は「人間の王様を潰すのよ！」、イモムシも「奴らは僕らを潰す！仕返しすべきだ！」と虫目線の過激な発言で、動物たちは人間の王である市長を“始末する”恐ろしい計画を企てる。このままでは動物の世界と人間の世界が衝突してしまう。動物たちの計画を止めなければならない、けれども森を守りたい。葛藤するメイベルが選んだ驚くべき計画とは？
本作で監督・脚本を務めるのは、誰も観たことがない《頭の中の世界》を描き、「第88回アカデミー賞」長編アニメーション賞を受賞、昨年公開した続編も世界的大ヒットを記録した感動作『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョン。スタジオジブリ・高畑勲監督『平成狸合戦ぽんぽこ』から大きな影響を受け、ビーバーの生態系の徹底調査を経て本作を構築したという。ピクサーの圧倒的な創造力で描かれる“もふもふスパイアドベンチャー”に期待が高まる。