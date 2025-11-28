　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円安の5万80円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53426.03円　　ボリンジャーバンド3σ
52378.28円　　ボリンジャーバンド2σ
51330.54円　　ボリンジャーバンド1σ
50365.00円　　一目均衡表・基準線
50282.80円　　25日移動平均
50167.10円　　27日日経平均株価現物終値
50080.00円　　28日夜間取引終値
49454.00円　　5日移動平均
49395.00円　　一目均衡表・転換線
49235.06円　　ボリンジャーバンド-1σ
48187.32円　　ボリンジャーバンド2σ
47357.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
47139.57円　　ボリンジャーバンド3σ
46622.00円　　75日移動平均
45175.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41138.90円　　200日移動平均


