日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円安の5万80円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53426.03円 ボリンジャーバンド3σ
52378.28円 ボリンジャーバンド2σ
51330.54円 ボリンジャーバンド1σ
50365.00円 一目均衡表・基準線
50282.80円 25日移動平均
50167.10円 27日日経平均株価現物終値
50080.00円 28日夜間取引終値
49454.00円 5日移動平均
49395.00円 一目均衡表・転換線
49235.06円 ボリンジャーバンド-1σ
48187.32円 ボリンジャーバンド2σ
47357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
47139.57円 ボリンジャーバンド3σ
46622.00円 75日移動平均
45175.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41138.90円 200日移動平均
株探ニュース
53426.03円 ボリンジャーバンド3σ
52378.28円 ボリンジャーバンド2σ
51330.54円 ボリンジャーバンド1σ
50365.00円 一目均衡表・基準線
50282.80円 25日移動平均
50167.10円 27日日経平均株価現物終値
50080.00円 28日夜間取引終値
49454.00円 5日移動平均
49395.00円 一目均衡表・転換線
49235.06円 ボリンジャーバンド-1σ
48187.32円 ボリンジャーバンド2σ
47357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
47139.57円 ボリンジャーバンド3σ
46622.00円 75日移動平均
45175.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41138.90円 200日移動平均
株探ニュース