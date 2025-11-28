寝たままヒップアップ！１日１セット【下半身がみるみる引き締まる】簡単エクササイズ
「最近、下半身だけ痩せにくくなってきた…」「お尻が垂れて見える気がする」。そんな悩みを抱える大人世代にこそ試してほしいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【プローンヒップエクステンション・ピラティス】です。寝たままゆっくり脚を持ち上げるだけのシンプルな動きなのに、お尻と太もも裏にしっかり効いて、下半身のもたつきを引き上げてくれます。
寝たままヒップアップ！大人の“下半身太り”に効く理由
加齢や座り姿勢の多さで、お尻や太もも裏の筋肉は使われにくくなりやすい部分。ここが弱くなると重心が下がり、後ろ姿が一気に老けて見える原因になります。「プローンヒップエクステンション・ピラティス」は、うつ伏せで脚を持ち上げることで、この“サボりやすい筋肉”にしっかりスイッチを入れ、年齢が出やすい後ろ姿を自然と若返らせてくれます。
プローンヒップエクステンション・ピラティス
（１）床にうつ伏せになり、両脚を腰幅に広げる
▲体が安定するように両腕をおでこの下に置きます
（２）息を吸って、息を吐きながらひざを伸ばしたまま右脚をゆっくり持ち上げ、上げきったところで息を吸いながら３秒間キープして、元の位置に右脚を戻す
▲常に意識をお腹に集中させます
（３）息を吸って、息を吐きながらひざを伸ばしたまま左脚をゆっくり持ち上げ、上げきったところで息を吸いながら３秒間キープして、元の位置に左脚を戻す
▲常に意識をお腹に集中させます
これを５回繰り返します。続けるほどお尻や太もも裏の引き締めが叶うので、ぜひ習慣化して引き締まった下半身をキープしていきましょうね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
🌼お尻が“垂れて見える”原因は筋力低下。１日１セット【ヒップラインが上向く】簡単エクササイズ