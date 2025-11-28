TOPIX先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.5ポイント安の3363.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3433.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
3393.82ポイント ボリンジャーバンド2σ
3368.57ポイント 27日TOPIX現物終値
3363.50ポイント 28日夜間取引終値
3354.18ポイント ボリンジャーバンド1σ
3338.10ポイント 5日移動平均
3314.54ポイント 25日移動平均
3310.50ポイント 一目均衡表・転換線
3297.25ポイント 一目均衡表・基準線
3274.90ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3235.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3195.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
3194.67ポイント 75日移動平均
3170.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3105.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2912.13ポイント 200日移動平均
株探ニュース
