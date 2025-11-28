　28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の690ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

759.81ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
748.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
742.99ポイント　　75日移動平均
741.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
727.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
722.76ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
716.11ポイント　　200日移動平均
704.24ポイント　　25日移動平均
700.50ポイント　　一目均衡表・基準線
695.05ポイント　　27日東証グロース市場250指数現物終値
690.00ポイント　　28日夜間取引終値
685.72ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
685.50ポイント　　一目均衡表・転換線
683.60ポイント　　5日移動平均
667.19ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
648.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース