「そこ見てたの!?」意外と男性がチェックしてる“細かすぎる観察ポイント”
「外見だけで判断されたくない」と思いつつ、初対面ではどうしても“見られている”もの。
しかも男性は、女性が思うよりずっと細かい部分をチェックしていたりするものです。
そこで今回は、意外と男性がチェックしてる“細かすぎる観察ポイント”を紹介します。
靴の“くたびれ具合”
ファッション全体よりも、足元のおしゃれを気にする男性は多め。
特に、かかとの削れ具合や汚れなど、清潔感や日常の丁寧さが反映される部分をチェックしているものです。
最低限の手入れがされているかどうかで、「きちんとしている女性か？」を判断しています。
指先のコンディション
ネイルのデザインよりも大事なのが、指先の健康状態。
ささくれや欠けたネイルは、どうしても“だらしない”という印象につながりやすい部分です。
特に男性は、会話中に視線が自然と手元へいくので、しっかりケアされた指先は好感度UPにつながります。
バッグの中身
どんなバッグを使っているかよりも、その中身が整理されているかを見ている男性は多いもの。
「バッグが片づいている＝部屋も片づいていそう」と男性はイメージしがちです。
いちいち中を見せる必要はありませんが、「覗かれているかも」と日頃から意識しておきましょう。
意外と細部まで見ている男性ですが、目的は“粗探し”ではなく、女性の丁寧さや日常の習慣を知りたいだけ。
完璧でなくても、ちょっとした手入れや整え方に気を配るだけで、第一印象が驚くほど良くなりますよ。
🌼意外と見られています。男性がつい見ちゃう「女性のパーツ」