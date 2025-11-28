コペンハーゲンDF鈴木淳之介は右サイドバックとして先発出場

デンマーク1部コペンハーゲンは現地時間11月26日のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でカザフスタンのカイラトを3-2で下し、今季初勝利を手にした。

日本代表DF鈴木淳之介は右サイドバックとして先発出場して攻守に躍動。現地メディアではチームに勝利をもたらした「未来のスター」の一人と称賛されていた。

鈴木は前半26分、右サイドからのサイドチェンジのパスで先制点の起点になるなど、積極的なオーバーラップで何度もチャンスを演出。後半8分にはドリブル突破でDF3人を抜き去り、惜しいシュートも放った。攻守両面で存在感を示し、勝利に貢献した。

コペンハーゲンは3-0とリードを奪ったところから終盤の9分間で2失点。勝ったとは課題も残る内容となった。デンマーク紙「B.T.」のラッセ・ヴォーグ氏は「5-0で勝つべき試合が3-2の控えめな結果になった」と試合内容を振り返ったうえで、さらにこう付け加えた。

「未来のスターであるロバート、ダダソン、鈴木の素晴らしいパフォーマンスに支えられ、コペンハーゲンはさらにエキサイティングなチームに成長する可能性を秘めていることがこの試合で示された。コペンハーゲンが帰ってきた。スーペルリーガは彼らを恐れるがいい、本当に恐れるがいい」

昨季のリーグ王者コペンハーゲンだが、今季はすでに4敗を喫するなど開幕ダッシュには失敗。CLでもこれが今季初勝利とエンジンがかかるのに時間を要したが、鈴木を含む将来有望なタレントたちの活躍がクラブの将来を明るく照らしているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）