英語で「楽しんでください」は何て言う？ シーン別に役立つ英語表現を解説

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

今回は「楽しんでください」の英語表現について。「旅行を楽しんでくださいね」と声をかけたり、「週末を楽しんで！」と別れ際に挨拶をしたり、いろいろな場面で使うことがあり、その言い方もカジュアル、丁寧とさまざま。英語だとどのように表現するのでしょうか？ 場面別に役立つフレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「楽しんでください」の英語表現

「楽しんでください」を英語でどのように言うか知っていますか？ 英語ではシーンによって表現が少し変わります。ここでは自然に使える代表的な言い方をいくつか紹介します。

【1】 Have a blast! 「めいっぱい楽しんで！」

【解説】「blast」は「大はしゃぎ」「最高に楽しい時間」という意味で、エネルギッシュな表現です。「Have a blast at the concert!（コンサート思いっきり楽しんで！）」のようにテンション高めで言いたいときに使えます。

【2】 I hope you enjoy your time. 「楽しい時間を過ごしてください」

【解説】少し丁寧な響きで、フォーマルな場面にも使えます。「I hope you enjoy your time in Japan.（日本で楽しい時間を過ごしてください）」のように旅行へ出かける人の挨拶などにも使えます。

【3】 Please enjoy yourself. 「ごゆっくりお楽しみください」

【解説】フォーマルで丁寧な言い方です。接客や案内などビジネスシーンにも向いています。「Please enjoy yourself at our restaurant.（当店でごゆっくりお楽しみください）」のように使うと上品な接客英語として使えます。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

英語で「Have a nice day!」と言われたときのスマートな返し方